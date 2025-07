Google dévoile Opal, un outil IA pour créer facilement des applications

Google entre dans la course aux outils de codage par intelligence artificielle avec Opal, une nouveauté testée via Google Labs. Dans un secteur où les outils de « vibe-coding » séduisent, Opal se distingue en permettant à tous de créer des mini-applications via de simples descriptions textuelles.

Créer une application sans coder grâce à l’IA

Avec Opal, concevoir une mini-application devient un jeu d’enfant. Google explique qu’il suffit de décrire l’application souhaitée en quelques mots et l’outil s’appuie sur différents modèles d’IA de Google pour la générer. Les utilisateurs peuvent aussi s’inspirer d’une galerie d’applications existantes pour les personnaliser. Opal permet donc de transformer une idée en application fonctionnelle sans écrire soi-même une ligne de code. Une fois l’application créée, un panneau d’édition visuel affiche le flux de travail, détaillant les étapes d’entrée, de sortie et de génération. Chaque étape peut être modifiée directement, offrant une flexibilité appréciable.

Opal ne s’arrête pas à la création. Les utilisateurs peuvent ajouter manuellement des étapes via une barre d’outils intuitive ou ajuster les prompts qui guident le processus. Une fois satisfaits, ils peuvent publier leur application et partager un lien pour que d’autres la testent avec un compte Google. Cette approche rend la création d’applications accessible, même pour ceux qui ne savent pas coder. En comparaison avec l’AI Studio de Google, Opal vise un public plus large, des amateurs aux professionnels cherchant à prototyper rapidement.

Une réponse à la concurrence croissante

Le marché des outils de codage par IA est en pleine effervescence, avec des acteurs comme Canva, Figma ou Replit qui démocratisent la création d’applications pour ceux qui ne savent pas coder. Des start-ups comme Lovable et Cursor attirent également l’attention d’investisseurs, signe de l’engouement pour ce secteur.

En lançant Opal, Google se positionne face à cette concurrence, misant sur une interface visuelle et une intégration simple pour séduire un public varié. Pour l’instant, Opal est uniquement disponible uniquement aux États-Unis.