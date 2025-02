Google lance la version gratuite de son outil d’IA pour la complétion de code

Ce mardi 25 février, Google a lancé une nouvelle version gratuite de son assistant de codage alimenté par IA, Gemini Code Assist for Individuals, un modèle conçu pour assister les développeurs avec la complétion de code et la correction de bugs. Cet outil d’assistance dispose d’une interface de chat où les développeurs peuvent interagir avec un modèle d’IA capable d’accéder au code et de le modifier. Cet outil, basé sur le modèle Gemini 2.0 de l’entreprise, peut s’intégrer à des environnements de développement populaires comme VS Code et JetBrains, prenant en charge un large éventail de langages de programmation. Gemini Code Assist for Individuals propose en outre 180 000 complétions de code par mois et 240 demandes de chat journalier, ce qui est bien bien plus que le plan gratuit de GitHub Copilot, qui est aujourd’hui limité à 2 000 complétions de code par mois.

Parallèlement, Google a introduit Gemini Code Assist for GitHub, un outil alimenté par IA conçu pour analyser automatiquement les demandes de fusion (pull requests) à la recherche de bugs et proposer des suggestions directement dans GitHub. Il s’agit clairement d’une étape stratégique pour Google, l’objectif ici étant de concurrencer Microsoft et GitHub sur le marché des outils de développement. L’entreprise cherche aussi sans doute à attirer les développeurs en début de carrière avec cette offre « généreuse », tout en espérant que certains passeront à la version entreprise. Pour rappel, Google vend Gemini Code Assist aux entreprises depuis environ un an et a déjà prévu des intégrations plus poussées avec des outils comme GitLab et Google Docs pour les utilisateurs professionnels.