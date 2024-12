Google lance Veo 2, une version améliorée de son IA qui génère des vidéos

Google annonce (déjà) Veo 2, son intelligence artificielle concurrente de Sora (OpenAI) qui permet de générer des vidéos à la demande. La première version avait été annoncée en mai lors de la conférence I/O 2024.

Lancement de Google Veo 2

Veo 2 apporte une meilleure compréhension de la physique du monde réel et des nuances des mouvements et de l’expression humaine, ce qui contribue à améliorer les détails et le réalisme en général. L’IA comprend le langage unique de la cinématographie : demandez-lui un genre, spécifiez un objectif, suggérez des effets cinématographiques et elle s’exécutera – à des résolutions allant jusqu’à la 4K et pour des durées allant jusqu’à plusieurs minutes.

Demandez un travelling en contre-plongée qui glisse au milieu d’une scène, ou un gros plan sur le visage d’une scientifique qui regarde dans son microscope, et Veo 2 le créera. Suggérez « objectif 18 mm » dans votre demande et l’outil saura créer le plan grand-angle pour lequel cet objectif est connu.

Voici quelques exemples en vidéo :

Introducing Veo 2, our new, state-of-the-art video model (with better understanding of real-world physics & movement, up to 4K resolution). You can join the waitlist on VideoFX. Our new and improved Imagen 3 model also achieves SOTA results, and is coming today to 100+ countries… pic.twitter.com/FtwNKyicEc — Sundar Pichai (@sundarpichai) December 16, 2024

Google met aussi en avant le fait que son IA hallucine moins qu’auparavant. Il se pouvait, par exemple, qu’une main ait six doigts au lieu de cinq. Des objets particuliers pouvaient aussi apparaître, alors qu’ils n’avaient aucune raison d’être là. Veo 2 fait mieux à ce niveau, assure Google.

Google déploie Veo 2 sur VideoFX (dans Google Labs) et élargit le nombre d’utilisateurs qui peuvent y accéder, mais il y a encore une liste d’attente. Ce sera intégré l’année prochaine aux YouTube Shorts et à d’autres services.

Imagen 3 s’améliore

D’autre part, Google dit avoir amélioré son modèle de génération d’images Imagen 3, qui génère désormais des images plus lumineuses et mieux composées. L’IA peut maintenant restituer des styles artistiques plus variés avec une plus grande précision – du photoréalisme à l’impressionnisme, de l’abstrait à l’anime. Cette mise à niveau permet également de suivre plus fidèlement les instructions et de restituer des détails et des textures plus riches.

Cette image a été générée par IA avec Imagen 3

La nouvelle version d’Imagen 3 est déployée à l’échelle mondiale dans ImageFX dans plus de 100 pays.