Un Nintendo Direct annoncé pour demain sur Kirby Air Riders

Nintendo réserve une surprise avec une nouvelle présentation Nintendo Direct dédiée exclusivement à Kirby Air Riders, prévue pour demain (19 août). Cet événement promet de lever davantage de détails sur le jeu pour Switch 2.

Un Nintendo Direct de 45 minutes sur Kirby Air Riders

Demain, le 19 août à 15 heures, Nintendo diffusera un Nintendo Direct de 45 minutes consacré à Kirby Air Riders. Cette durée, plutôt inhabituelle pour un Direct axé sur un seul jeu, contraste avec les 17 minutes du récent Direct sur Mario Kart World. Selon Nintendo, la présentation offrira un aperçu approfondi de ce jeu exclusif à la Nintendo Switch 2. Avec Masahiro Sakurai, le directeur du jeu, aux commandes, les fans s’attendent à une plongée détaillée, à l’image de ses longues présentations pour Super Smash Bros.

Rendez-vous le 19 août à 15:00 pour un #KirbyAirRiders Direct d'environ 45 minutes présenté par Masahiro Sakurai, le directeur du jeu, qui se penchera en détail sur ce jeu à venir sur #NintendoSwitch2.

Annoncé en avril dernier lors du Nintendo Direct principal pour la Switch 2, Kirby Air Riders est la suite du jeu Kirby Air Ride, sorti initialement en 2003 sur GameCube. Jusqu’à présent, Nintendo s’est contenté de dévoiler une bande-annonce, sans révéler de gameplay. Cette présentation pourrait enfin montrer des séquences de jeu, mettant en avant les mécaniques de course où Kirby et ses adversaires s’affrontent sur des étoiles et autres véhicules. Avec une sortie prévue pour 2025, beaucoup espèrent que ce Nintendo Direct dévoilera une date de lancement précise.

Il sera possible de suivre la présentation depuis la chaîne YouTube de Nintendo.