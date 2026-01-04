TENDANCES
Jeux vidéo

Un jeu Star Wars voit son prix s’envoler pour le jailbreak de la PS5

4 Jan. 2026 • 9:39
0

Une édition physique obscure d’un jeu PlayStation 4 devient soudainement l’objet de toutes les convoitises sur le marché de l’occasion. La version distribuée par Limited Run Games de Star Wars Racer Revenge atteint des sommets tarifaires car elle s’avère techniquement indispensable pour exploiter la prochaine faille de sécurité de la PlayStation 5 et profiter du jailbreak.

Star Wars Racer Revenge Limited Run

Le jailbreak de la PS5 aidé par… Star Wars

L’engouement actuel ne concerne pas la qualité du jeu, mais une vulnérabilité spécifique cachée dans son code. L’un des développeurs travaillant sur le futur jailbreak du firmware 12.0 de la PS5 a révélé que cette copie physique de Star Wars Racer Revenge nécessaire pour lancer la procédure.

La faille repose sur un bug présent depuis une décennie dans le menu Hall of Fame du jeu. Cette erreur de programmation permet aux joueurs d’injecter du code non autorisé, servant de point d’entrée pour déverrouiller le système de la console de Sony. C’est cette spécificité technique qui transforme une simple réédition collector de 2019 en un outil de piratage très recherché.

Sans surprise, la flambée des prix s’explique par la rareté artificielle du produit. Comme son nom l’indique, l’entreprise Limited Run Games se spécialise dans le reconditionnement de vieux titres en versions physiques exclusives et limitées pour les collectionneurs.

Les chiffres officiels de vente indiquent que seulement 8 500 copies de cette édition ont été produites. Puisque le stock est épuisé depuis longtemps sur le site officiel, les acheteurs n’ont d’autre choix que de se tourner vers le marché de l’occasion, où la loi de l’offre et de la demande joue désormais à plein régime.

Les spéculateurs font grimper les enchères sur eBay

La réaction du marché ne s’est pas fait attendre. Ceux qui veulent jailbreaker leur PlayStation 5 s’arrachent les exemplaires disponibles, provoquant une explosion de la valeur du jeu. Sur eBay, les annonces affichent des montants élevés pour un titre de cet âge. Une annonce en cours en France a ses enchères qui atteignent pour le moment 181 €. Aux Pays-Bas, une annonce propose le jeu au prix de 200 €. Cela monte encore plus haut aux États-Unis, où une annonce atteint même les 400 $.

Pour ceux qui possèdent par hasard cette version dans leur bibliothèque, l’année 2026 débute avec une opportunité de revente inespérée. Pour les autres souhaitant explorer les entrailles de leur console, l’accès au jailbreak de la PS5 s’annonce particulièrement coûteux.

