TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet IPTV et Ligue 1 : des utilisateurs sont condamnés à des amendes, une première en France
Internet

IPTV et Ligue 1 : des utilisateurs sont condamnés à des amendes, une première en France

3 min.
18 Mar. 2026 • 20:55
0

La Ligue de football professionnel (LFP) franchit un cap dans sa lutte contre le piratage avec les services d’IPTV : pour la première fois en France, ce ne sont plus les revendeurs d’abonnements illégaux qui ont été sanctionnés, mais leurs clients. Une vingtaine d’utilisateurs d’un service d’IPTV illégal (qui n’est pas nommé) ont été condamnés à des amendes comprises entre 300 et 400 euros.

Cameraman Match Football

Des utilisateurs d’IPTV condamnés à des amendes

Ces sanctions sont issues d’une procédure pénale engagée par la LFP auprès du parquet d’Arras contre des revendeurs d’abonnements IPTV illicites. Durant l’enquête, une vingtaine d’abonnés ont été identifiés, entendus, puis condamnés. La peine maximale encourue en vertu de l’article 79-4 de la loi de 1986 s’élève pourtant à 7 500 euros : les montants prononcés restent donc symboliques, tout en étant plus élevés qu’un abonnement légal à Ligue 1+, le diffuseur officiel du football français.

La LFP et sa branche LFP Media ont qualifié ces condamnations de « signal fort adressé aux utilisateurs de services de piratage, qui pensent à tort agir en toute impunité alors qu’ils contribuent en connaissance de cause à un écosystème mafieux portant gravement atteinte à l’ensemble du secteur sportif ».

L’aspect dissuasif est explicitement assumé. La LFP prévient que « de nombreuses actions pénales ciblant les revendeurs d’abonnements IPTV sont ainsi engagées, et leurs clients peuvent, à ce titre, être entendus et poursuivis ». Le législateur envisage par ailleurs d’alourdir les peines : une réforme du dispositif de lutte contre le piratage sportif est en cours d’examen, avec la création de nouvelles incriminations pénales spécifiques dans le Code du sport et des moyens d’action renforcés pour les ayants droit.

La LFP a profité de cette annonce pour mettre en avant la deuxième année d’existence de Ligue 1+, sa plateforme proposant l’intégralité des matchs de Ligue 1 en exclusivité, dont le manque à gagner face au piratage reste une préoccupation centrale pour les clubs et les diffuseurs.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

PSG OM Football Joueurs Internet

Ligue 1, streaming et IPTV : la justice fait bloquer des VPN et DNS

PSG OM Football Joueurs Internet

Football : l’IPTV et le streaming chutent depuis le lancement de Ligue 1+

Cameraman Match Football Hors-Sujet

Disney+ va diffuser du foot en France avec la Ligue des champions féminine

Ligue 1 Plus Logo Internet

IPTV et streaming : la LFP peut maintenant agir de manière préventive contre les sites de piratage

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

robot hors de contrôle

Un robot hors de contrôle dans un restaurant Californien : une vidéo virale qui annonce notre futur ?

18 Mar. 2026 • 19:40
1 Internet

Une vidéo tournée lors d’un événement à thème Disney dans un restaurant en Californie fait le tour des...

Batterie quantique

Des chercheurs australiens mettent au point le premier prototype de batterie quantique

18 Mar. 2026 • 19:13
0 Science

La batterie quantique quitte peu à peu le terrain des équations. Une équipe australienne emmenée par le physicien James Quach...

Drone Antenne

Orange utilise ses antennes mobiles comme lutte anti-drones

18 Mar. 2026 • 19:00
0 Matériel

Orange annonce le lancement d’Orange Drone Guardian, une solution de lutte anti-drones qui utilise ses antennes mobiles et est commercialisée...

Nvidia DLSS 5

Les joueurs « ont complètement tort » : Nvidia réagit aux critiques pour le DLSS 5

18 Mar. 2026 • 17:40
0 Jeux vidéo

Depuis son annonce par Nvidia, le DLSS 5 essuie des critiques nourries sur les réseaux sociaux. Des joueurs reprochent à la technologie de...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 18 mars

18 Mar. 2026 • 16:45
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article DarkSword, l’outil qui pirate les iPhone sous iOS 18 avec un lien malveillant

DarkSword, l’outil qui pirate les iPhone sous iOS 18 avec un lien malveillant

18 Mar. 2026 • 22:49

image de l'article Apple dévoile les nouveautés d’iOS 26.4 sur iPhone

Apple dévoile les nouveautés d’iOS 26.4 sur iPhone

18 Mar. 2026 • 20:20

image de l'article iOS 26.4 corrige les problèmes du clavier sur iPhone, affirme Apple

iOS 26.4 corrige les problèmes du clavier sur iPhone, affirme Apple

18 Mar. 2026 • 19:09

image de l'article Release candidate pour iOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 et visionOS 26.4

Release candidate pour iOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 et visionOS 26.4

18 Mar. 2026 • 18:19

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site