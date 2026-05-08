Paranormal Activity Threshold annulé : le jeu d’horreur de Brian Clarke ne verra finalement pas le jour

Mauvaise nouvelle pour les amateurs d’horreur interactive : Paranormal Activity: Threshold est officiellement annulé. Annoncé en 2024, ce projet devait adapter l’univers found footage de la célèbre franchise cinématographique en jeu vidéo à la première personne sous la direction de Brian Clarke, développeur et créateur remarqué de The Mortuary Assistant.

Un projet prometteur stoppé par un problème de calendrier

Le développement était assuré par DarkStone Digital, avec DreadXP à l’édition. Mais selon Brian Clarke, le jeu avait besoin de plus de temps pour atteindre le niveau de qualité attendu. Une demande d’extension aurait été formulée auprès de Paramount, détenteur de la licence Paranormal Activity, sans obtenir d’accord.

Le développeur explique avoir été placé devant deux options, soit « bâcler le développement et sortir un produit inférieur dont je ne serais pas fier, ou demander à ce que nos chemins se séparent ». La seconde solution a donc été choisie.

I have a very important announcement everyone. Please have a read. Thank you all for your ongoing support of my work and love for indie games as a whole. 🖤🖤 pic.twitter.com/kmCS3t3BTq — Brian Clarke ⚰️ (@DSDigitalDev) May 7, 2026

Un jeu qui avait séduit les fans d’horreur

Brian Clarke veut continuer à créer dans le genre « horror »

Paranormal Activity: Threshold avait suscité un réel intérêt après ses premières présentations publiques, notamment à la PAX où l’accueil aurait été très positif. Le jeu devait suivre un couple filmant la rénovation de sa maison, avant de découvrir que les lieux cachaient bien plus que des défauts de plomberie ou d’isolation.

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Clarke souligne toutefois que la séparation avec Paramount s’est faite à l’amiable et remercie DreadXP pour son soutien. Le créateur annonce aussi sa décision de prendre du recul,… sans quitter le genre de l’horreur vidéoludique.

Cette annulation brutale rappelle la fragilité des jeux sous licence. Même porté par un créateur reconnu et une idée forte, un projet peut disparaître lorsque les impératifs commerciaux d’un détenteur de droits entrent en conflit avec le temps nécessaire à une œuvre vraiment aboutie. Dommage…