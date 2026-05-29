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Batteries : le MIT imagine une technologie d’extraction du lithium beaucoup plus propre

2 min.
29 Mai. 2026 • 18:20
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Le lithium est au cœur des batteries de voitures électriques, de smartphones et de systèmes de stockage d’énergie, mais son extraction reste coûteuse, énergivore et souvent critiquée pour son impact environnemental. Des chercheurs du MIT proposent désormais une méthode plus sobre pour extraire le lithium contenu dans la roche dure, notamment le spodumène, l’un des minerais les plus utilisés par l’industrie.

Une alternative aux procédés les plus polluants

Les méthodes classiques imposent généralement de chauffer le spodumène à très haute température, parfois au-delà de 1 000 °C, avant de le traiter avec des acides. Cette chaîne consomme beaucoup d’énergie, produit des émissions de CO2 et génère des déchets difficiles à gérer.

Lithium 1

La nouvelle approche décrite dans la revue Science repose sur un procédé à basse température, sans recours direct à l’acide. Les chercheurs utilisent du fluorure d’ammonium pour dissoudre la matrice silicatée du minerai, puis séparer le lithium, l’aluminium et le silicium. Ces trois éléments peuvent ensuite être purifiés et valorisés dans différentes filières industrielles.

Un procédé en boucle fermée

L’équipe de chercheurs a testé sa méthode sur 17 concentrés de spodumène différents et affirme avoir récupéré plus de 95 % du lithium présent. Le procédé fonctionne en boucle fermée : le réactif chimique est recyclé et réutilisé, ce qui réduit fortement les déchets.

Yet-Ming Chiang, professeur au MIT et coauteur de l’étude, estime que cette technologie pourrait devenir « la manière la moins coûteuse d’obtenir du lithium à partir de n’importe quelle ressource naturelle » si elle est déployée à grande échelle.

Le potentiel est évidemment considérable, mais la prudence reste nécessaire. La méthode doit encore être validée en conditions industrielles. Les chercheurs ont à cet effet lancé une société dérivée, Rock Zero, pour préparer des démonstrations pilotes. A terme, cette technologie pourrait réduire l’empreinte écologique du lithium, ce qui n’est clairement pas du luxe au moment où la demande mondiale en batteries explose.

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