Massive publie gratuitement le logiciel révolutionnaire de gestion de foules du Seigneur des Anneaux

Le logiciel qui a révolutionné la création de foules numériques au cinéma devient disponible pour tous… gratuitement ! Massive Software lance Massive 101, une version complète de son célèbre simulateur de foule, utilisée à l’origine pour Le Seigneur des Anneaux et encore présente dans de grandes productions récentes comme Superman, Avatar: de feu et de cendres ou bien encore des films Marvel.

Un outil « historique » pour créer des foules réalistes

Massive permet de générer des milliers de personnages numériques autonomes, appelés agents, capables de se déplacer, réagir et interagir selon des règles définies. Le spécialiste des VFX peut importer ou créer des personnages, leur donner des comportements, puis les multiplier pour composer des batailles, des essaims, des armées ou des foules urbaines crédibles.

Image tirée du film Le Seigneur des Anneaux : Le retour du Roi

Chaque agent peut aussi suivre un terrain plus ou moins accidenté, éviter des obstacles, répondre à un personnage principal ou adopter un comportement collectif. Le résultat peut ensuite être exporté vers des logiciels 3D comme Maya, ou rendu directement depuis Massive.

Une version gratuite, mais réservée à l’usage personnel

Massive 101 est donc annoncé « complètement gratuit et entièrement fonctionnel » pour un usage non commercial. Le logiciel est disponible sur Windows et Linux, avec manuel, fichiers de démonstration et même des tutoriels vidéo. Les rendus sont toutefois filigranés et certaines options d’export restent limitées.

Image tirée du film Avengers Endgame

L’intérêt est considérable pour les étudiants, animateurs indépendants et passionnés de VFX, sachant qu’une licence permanente de Massive Prime coûte normalement 3 995 dollars. Cette version gratuite permet donc d’apprendre un outil réellement utilisé dans l’industrie du cinéma.

Massive reste un logiciel complexe, qui demande du temps et de la méthode, mais cette ouverture change tout de même la donne : des technologies autrefois réservées aux grands studios deviennent progressivement accessibles aux créateurs indépendants. Pour l’animation 3D, les courts-métrages, les prototypes de jeux ou bien encore les projets d’école d’infographie, de VFX, etc., Massive 101 pourrait bien devenir une nouvelle référence pédagogique de la création 3D.