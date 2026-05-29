Blue Origin : la fusée New Glenn explose sur son pas de tir, un coup dur pour Artemis

Blue Origin vient d’encaisser un sérieux revers. Son lanceur lourd New Glenn a explosé lors d’un essai statique de mise à feu réalisé au complexe de lancement 36 de Cape Canaveral en Floride. Le test devait préparer la prochaine mission du lanceur, quelques jours seulement après l’autorisation donnée à l’entreprise de reprendre ses vols.

Une explosion pendant un essai au sol

Lors d’un hotfire test, les moteurs sont allumés alors que la fusée reste solidement maintenue au sol. Cette procédure permet de vérifier le comportement du lanceur avant un décollage réel. Cette fois, l’essai a tourné à l’accident : une boule de feu a détruit le lanceur et endommagé les infrastructures environnantes.

Blue Origin a confirmé avoir rencontré « une anomalie » pendant le test. Jeff Bezos a assuré que tout le personnel était sain et sauf : « Tous les membres de l’équipe sont comptabilisés et en sécurité. Il est trop tôt pour connaître la cause profonde, mais nous travaillons déjà à l’identifier. Journée très difficile, mais nous reconstruirons ce qui doit l’être et nous retournerons voler. Cela en vaut la peine. »

Artemis, Moon Base et Amazon Leo en suspens

L’explosion tombe particulièrement mal pour Blue Origin. New Glenn devait en effet reprendre le chemin de l’espace après une précédente mission marquée par un échec de mise en orbite. La FAA avait récemment accepté les mesures correctives de l’entreprise.

Le lanceur est aussi central pour plusieurs missions majeures : les futures missions lunaires ARTEMIS de la NASA, le programme Moon Base, les atterrisseurs Blue Moon et le déploiement des satellites Amazon Leo. Jared Isaacman, administrateur de la NASA, a rappelé que « le vol spatial est impitoyable » et que le développement d’un lanceur lourd reste « extraordinairement difficile ».

Pour Blue Origin, la priorité sera désormais de démarrer l’enquête sur cet incident, et de réparer au plus vite le pas de tir. New Glenn reste une pièce stratégique de Blue Origindans la compétition face à SpaceX, et ce coup dur rappelle à quel point la firme d’Elon Musk garde une nette avance en terme de fiabilité.