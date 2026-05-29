TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Blue Origin : la fusée New Glenn explose sur son pas de tir, un coup dur pour Artemis
Science

Blue Origin : la fusée New Glenn explose sur son pas de tir, un coup dur pour Artemis

2 min.
29 Mai. 2026 • 9:45
0

Blue Origin vient d’encaisser un sérieux revers. Son lanceur lourd New Glenn a explosé lors d’un essai statique de mise à feu réalisé au complexe de lancement 36 de Cape Canaveral en Floride. Le test devait préparer la prochaine mission du lanceur, quelques jours seulement après l’autorisation donnée à l’entreprise de reprendre ses vols.

Une explosion pendant un essai au sol

Lors d’un hotfire test, les moteurs sont allumés alors que la fusée reste solidement maintenue au sol. Cette procédure permet de vérifier le comportement du lanceur avant un décollage réel. Cette fois, l’essai a tourné à l’accident : une boule de feu a détruit le lanceur et endommagé les infrastructures environnantes.

Blue Origin a confirmé avoir rencontré « une anomalie » pendant le test. Jeff Bezos a assuré que tout le personnel était sain et sauf : « Tous les membres de l’équipe sont comptabilisés et en sécurité. Il est trop tôt pour connaître la cause profonde, mais nous travaillons déjà à l’identifier. Journée très difficile, mais nous reconstruirons ce qui doit l’être et nous retournerons voler. Cela en vaut la peine. »

Artemis, Moon Base et Amazon Leo en suspens

L’explosion tombe particulièrement mal pour Blue Origin. New Glenn devait en effet reprendre le chemin de l’espace après une précédente mission marquée par un échec de mise en orbite. La FAA avait récemment accepté les mesures correctives de l’entreprise.

Le lanceur est aussi central pour plusieurs missions majeures : les futures missions lunaires ARTEMIS de la NASA, le programme Moon Base, les atterrisseurs Blue Moon et le déploiement des satellites Amazon Leo. Jared Isaacman, administrateur de la NASA, a rappelé que « le vol spatial est impitoyable » et que le développement d’un lanceur lourd reste « extraordinairement difficile ».

Pour Blue Origin, la priorité sera désormais de démarrer l’enquête sur cet incident, et de réparer au plus vite le pas de tir. New Glenn reste une pièce stratégique de Blue Origindans la compétition face à SpaceX, et ce coup dur rappelle à quel point la firme d’Elon Musk garde une nette avance en terme de fiabilité.

 

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

New Glenn Science

Blue Origin reporte le second lancement de sa fusée New Glenn à cause du mauvais temps et d’un incident maritime

New Glenn Science

Blue Origin reporte une nouvelle fois le lancement de sa fusée New Glenn à cause des tempêtes solaires

New Glenn big Science

Blue Origin dévoile un New Glenn surdimensionné pour concurrencer le Starship de SpaceX

Blue Origin New Glenn Science

Blue Origin explique enfin l’échec partiel de New Glenn

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Claude Logo

Anthropic dépasse OpenAI en devenant l’entreprise IA avec la plus grosse valorisation

29 Mai. 2026 • 10:14
0 Business

Anthropic, qui propose le chatbot IA Claude, vient de lever 65 milliards de dollars dans un tour de table qui valorise la société à...

Snapdragon C Puce

Snapdragon C, la nouvelle puce de Qualcomm pour des PC portables pas chers

28 Mai. 2026 • 22:45
0 Matériel

Face au MacBook Neo d’Apple, qui débute à 699 euros et repose sur la puce A18 Pro de l’iPhone 16 Pro, Qualcomm présente...

Claude Logo

Claude Opus 4.8 est disponible avec des améliorations pour l’IA

28 Mai. 2026 • 20:33
0 Internet

Anthropic annonce la disponibilité de Claude Opus 4.8 dès aujourd’hui, moins de deux mois après la version...

Google Logo Icone Application

Un employé de Google arrêté pour délit d’initié après avoir gagné 1,2 million de dollars sur Polymarket

28 Mai. 2026 • 19:09
0 Internet

Les procureurs fédéraux américains ont inculpé Michele Spagnuolo, un employé de Google, pour avoir engrangé 1,2...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 28 mai

28 Mai. 2026 • 18:41
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Minerais de sang : Apple nie tout lien avec des groupes armés

Minerais de sang : Apple nie tout lien avec des groupes armés

29 May. 2026 • 9:41

image de l'article Age of Empires II: Definitive Edition est disponible sur Mac

Age of Empires II: Definitive Edition est disponible sur Mac

28 May. 2026 • 22:55

image de l'article Apple Pay devient disponible pour les clients pros du Crédit Agricole

Apple Pay devient disponible pour les clients pros du Crédit Agricole

28 May. 2026 • 22:05

image de l'article Rivian refuse Apple CarPlay : l’IA rend le débat « complètement obsolète »

Rivian refuse Apple CarPlay : l’IA rend le débat « complètement obsolète »

28 May. 2026 • 20:06

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site