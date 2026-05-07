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Nintendo annonce un nouveau jeu Star Fox pour Switch 2

3 min.
7 Mai. 2026 • 8:34
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Nintendo annonce Star Fox sur Switch 2, avec un jeu qui se veut un remake de Star Fox 64 tout en ajoutant de nouveaux modes de jeu. Attendu le 25 juin en exclusivité sur la console, ce retour marque la première vraie nouveauté de la série depuis 2016.

Star Fox Switch 2

Le choix de Nintendo est net : plutôt qu’un épisode entièrement inédit, Star Fox se présente comme une révision musclée du classique sorti sur Nintendo 64. Les parcours et de nombreux éléments de gameplay restent proches du rail shooter de 1997, mais l’habillage visuel évolue de manière plus que notable avec des personnages plus réalistes et de nouvelles cinématiques.

Fox McCloud, Peppy Hare, Slippy Toad et Falco Lombardi conservent donc leur rôle central dans un jeu qui assume une fidélité forte à la formule d’origine. La transformation porte surtout sur la présentation et sur les façons de jouer à plusieurs.

C’est là que Nintendo met en place les nouveautés les plus visibles. Star Fox proposera un mode combat avec des affrontements aériens en ligne en 4 contre 4, ainsi qu’un jeu local jusqu’à quatre via GameShare. Le multijoueur pourra aussi passer en ligne grâce à GameShare et GameChat.

Le jeu ajoutera également un mode coopératif plus asymétrique. Un joueur pilotera un Arwing ou d’autres véhicules, pendant qu’un second occupera le poste de tireur avec les Joy-Con 2 utilisés en mode souris pour viser et tirer.

Autre élément à prendre en compte : il existera un doublage en français pour le jeu.

Un retour après dix ans d’absence pour la série

Cette annonce met fin à une longue période de silence pour Star Fox. La licence n’avait plus connu de nouvel épisode depuis Star Fox Zero et Star Fox Guard sur Wii U en 2016, si l’on met de côté la sortie tardive de Star Fox 2 en 2017 après son annulation initiale.

Nintendo a officialisé ce retour lors d’un Nintendo Direct surprise dédié au jeu. La réapparition de Fox McCloud avait déjà été amorcée en avril avec un caméo important dans Super Mario Galaxy le film, mais l’annonce de ce nouveau jeu Star Fox sur Switch 2 marque un retour concret de la franchise.

Lancée en 1993 sur Super Nintendo, Star Fox occupe une place à part dans le catalogue de Nintendo grâce à son héritage de jeu de tir. Avec cette nouvelle version sur Switch 2, Nintendo remet au premier plan son épisode le plus emblématique en l’adaptant aux usages multijoueur actuels.

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