Jeux vidéo

Mario fête ses 40 ans : Nintendo dévoile des jeux Switch

12 Sep. 2025 • 17:21
0

Le 13 septembre 2025 marque les 40 ans de Super Mario Bros et Nintendo a fêté cet anniversaire avec plusieurs annonces de jeux Switch. Il y a également un nouveau film d’animation.

Mario Nintendo

Nintendo fête les 40 ans de Mario

Les annonces ont eu lieu lors du Nintendo Direct. En premier, Nintendo a dévoilé Super Mario Galaxy le film, la suite de Super Mario Bros le film. Il sortira au cinéma en avril 2026. Nous avons même eu le droit à un premier teaser :

Ensuite, Nintendo a annoncé un pack Super Mario Galaxy 1 + 2. Les deux titres étaient à l’origine sortis sur la Wii. Ils débarqueront sur la Nintendo Switch le 2 octobre prochain, aussi bien au format physique qu’en version dématérialisée sur le Nintendo eShop. Et pour ceux qui ont la Switch 2, il sera possible de jouer en 4K sur le téléviseur via le dock et en 1080p en mode portable. De plus, il sera possible d’acheter séparément les jeux pour ceux qui ne veulent pas le pack.

Une autre annonce a été le jeu Mario Tennis Fever. C’est l’occasion de retrouver l’univers des titres Mario Tennis. Il y aura plusieurs fonctionnalités et on retrouvera même un mode aventure. La sortie se fera le 12 février 2026.

Nintendo a ensuite annoncé Super Mario Bros Wonder Nintendo Switch 2 Edition. Il sortira au printemps 2026. Il y aura également un nouveau lieu, à savoir le parc Bellabel.

Une autre surprise a été une fleur cancan (talking flower). Elle sera disponible au printemps 2026.

Nintendo Fleur Cancan Talking Flower

Et la dernière annonce en lien avec les 40 ans de Mario fut Yoshi and the Mysterious Book. Lui aussi arrivera au printemps 2026 sur Nintendo Switch 2.

Nintendo n’a pas donc pas profiter du 40e anniversaire pour annoncer un « vrai » nouveau jeu Mario. Ceux qui attendent un successeur à Super Mario Odyssey, sorti sur la première Switch, devront encore patienter.

