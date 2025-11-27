TENDANCES
L'adoption de Windows 11 est plus lente que celle de Windows 10, selon Dell
L’adoption de Windows 11 est plus lente que celle de Windows 10, selon Dell

27 Nov. 2025 • 17:16
Alors que le support de Windows 10 a pris fin le mois dernier, le grand basculement vers son successeur Windows 11 se fait toujours attendre. C’est le constat dressé par Dell lors de la présentation de ses résultats financiers. Selon la marque, l’adoption de Windows 11 accuse un retard significatif par rapport aux cycles précédents.

Windows 11 Bureau PC Portable

Windows 11 n’attire pas autant que Windows 10

Les chiffres avancés par Jeffrey Clarke, directeur des opérations de Dell, sont éloquents. À stade comparable du cycle de vie, la transition vers Windows 11 est 10 à 12 points derrière celle observée lors de la fin de support de la génération antérieure.

Ce manque d’enthousiasme survient pourtant dans un contexte critique : le responsable de Dell indique que 500 millions de PC actuellement en circulation ne répondent pas aux exigences matérielles de Windows 11. Théoriquement, cette obsolescence technique massive devrait déclencher une vague d’achats de nouveaux ordinateurs. Or, le responsable de Dell anticipe des ventes de PC « à peu près plates » pour l’avenir, suggérant que les utilisateurs ne voient pas d’urgence à remplacer leur ordinateur pour migrer vers le nouveau système d’exploitation, malgré les efforts de Microsoft pour corriger les défauts de son logiciel.

L’IA comme nouveau moteur de croissance

Si le marché du PC traditionnel stagne, Dell trouve son succès ailleurs. L’entreprise mise massivement sur l’intelligence artificielle pour séduire les clients, emboîtant le pas à AMD et Microsoft dans la promotion d’outils dopés à l’IA.

Cette stratégie porte déjà ses fruits sur le segment professionnel. Le constructeur a enregistré un trimestre solide avec un chiffre d’affaires de 27 milliards de dollars, en hausse de 11 % sur un an. Cette performance est portée par une dynamique accélérée dans le domaine des serveurs d’IA, où Dell affirme « gagner la course à l’IA » grâce à des commandes massives.

Les perspectives financières restent d’ailleurs très optimistes. La société prévoit des revenus records de 31,5 milliards de dollars pour le quatrième trimestre (+32 %) et vise 111,7 milliards de dollars pour l’exercice fiscal 2026 (+17 %). Dell indique qu’une « autre année record » se profile, mais elle devra manifestement se construire sans le coup de pouce espéré du renouvellement des PC Windows.

