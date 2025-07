Windows 11 devient le système d’exploitation de bureau le plus utilisé au monde

Microsoft a franchi un cap important : Windows 11 est désormais le système d’exploitation de bureau le plus utilisé au monde, ce dernier devançant enfin Windows 10. Si l’on en croit les chiffres de Stat Counter, Windows 11 représente 52 % du marché contre 44,59 % pour Windows 10, et ce près de quatre ans après sa sortie. Bien que déjà dominant dans le secteur du jeu sur PC depuis le mois de septembre, Windows 11 restait en deçà de son prédécesseur en utilisation globale. En octobre 2023, des fuites indiquaient que l’OS tournait sur plus de 400 millions d’appareils — un chiffre atteint en deux ans contre un an seulement pour Windows 10.

La lenteur de cette adoption s’explique notamment par les exigences matérielles plus strictes de Windows 11, laissant de nombreux PC incompatibles malgré une mise à niveau gratuite pour les utilisateurs de Windows 10. Microsoft tente de pousser les utilisateurs à renouveler leur matériel, allant jusqu’à afficher des messages en plein écran. A noter que Windows 10 cessera d’être pris en charge le 14 octobre 2025. Pour prolonger la sécurité de l’OS, Microsoft propose une année gratuite de mises à jour si les utilisateurs activent la sauvegarde Windows et synchronisent leur dossier Documents avec OneDrive.