Microsoft veut que les utilisateurs de Windows 10 passent à Windows 11 en 2025

En 2025, Microsoft met un coup de projecteur sur la fin imminente du support de Windows 10, prévu pour octobre. Alors que l’entreprise a intensifié ses efforts tout au long de l’année 2024 pour inciter les utilisateurs de Windows 10 à passer à Windows 11, elle se projette déjà dans l’avenir en qualifiant cette nouvelle année de « l’année du rafraîchissement pour les PC vers Windows 11 ».

Microsoft veut que vous installiez Windows 11 sur votre PC

En marge du CES 2025, Yusuf Mehdi, vice-président exécutif et directeur marketing grand public de Microsoft, a souligné l’importance du passage à Windows 11 : « Nous pensons que l’un des appareils technologiques les plus importants que les gens chercheront à rafraîchir en 2025 ne sera ni le réfrigérateur, ni le téléviseur ou encore le téléphone mobile. Ce sera leur PC sous Windows 10 et ils passeront à Windows 11 ».

Pour Microsoft, l’adoption de Windows 11 est un passage crucial, particulièrement en raison des avancées que le système d’exploitation intégrera dans le domaine de l’intelligence artificielle. Yusuf Mehdi a ajouté : « Windows 11 est disponible à un moment où le monde en a le plus besoin », faisant référence aux futures innovations liées à l’IA, notamment dans le cadre de l’assistant virtuel Copilot et des nouvelles fonctionnalités de recherche alimentées par l’IA.

Bien que Microsoft ne soit pas présent au CES sous la forme traditionnelle d’un stand, son influence se fera sentir à travers les nombreux appareils et PC portables présentés au salon. Les annonces de l’extension de Copilot aux téléviseurs LG et Samsung en sont un bon exemple.

En dépit de la popularité croissante de Windows 11, notamment dans le secteur du gaming sur Steam, Microsoft s’attend à ce que de nombreux utilisateurs choisissent de payer 30 dollars pour prolonger la sécurité de Windows 10 via des mises à jour étendues. 2025 s’annonce donc comme un tournant pour les utilisateurs de Windows 10, entre mise à niveau et nouvelles offres autour de l’IA.