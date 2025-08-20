TENDANCES
Jeux vidéo

Age of Empires IV prend date sur PlayStation 5

20 Août. 2025 • 9:30
C’était l’une des annonces chocs de ce Gamescom 2025. La franchise Age of Empires sur PlayStation, ce n’est déjà plus une surprise puisque Age of Empire II avait rejoint la console de Sony au mois de mai de cette année 2025. Cette fois cependant, la PS5 accueillera la toute dernière mouture de la franchise, soit Age of Empires IV: Anniversary Edition, et ce dès le mois de novembre ! Disponible à l’origine sur PC puis sur Xbox Series il y a deux ans, Age of Empire IV débarque donc désormais sur PlayStation, confirmant au passage la nouvelle orientation multi-supports de Microsoft. Age of Empire IV PS5 intègrera en outre l’ensemble des DLCs déjà disponibles dont le tout dernier Dynasties of the East)  et sera  pleinement compatible avec les manettes Dual Sense.

Quant à la réalisation globale, c’est du grand art pour le genre, avec des armées de centaines d’unité qui se font face dans des environnements hyper détaillés. Le studio Relic Entertainment, en charge de l’adaptation sur PS5, semble donc avoir fait du très bon travail. Age of Empire IV : Anniversary Edition sera disponible sur PlayStation 5 le 4 novembre prochain. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui.

