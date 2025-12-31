TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Warner Bros va encore rejeter l’offre de rachat de Paramount, préférant Netflix
Hors-Sujet

Warner Bros va encore rejeter l’offre de rachat de Paramount, préférant Netflix

31 Déc. 2025 • 19:03
0

Le conseil d’administration de Warner Bros prévoit de décliner formellement la nouvelle proposition de rachat soumise par Paramount lors de sa réunion la semaine prochaine, comme le révèle Bloomberg. Le studio préfère maintenir son accord avec Netflix de 82,7 milliards de dollars, considérant l’offre concurrente comme économiquement inférieure malgré les garanties financières ajoutées.

Warner Bros Discovery Logo

Warner Bros continue de préférer Netflix à Paramount

Paramount, sous le contrôle de Larry et David Ellison depuis le mois d’août, multiplie les manœuvres pour racheter Warner Bros. Dans une campagne publique agressive, le groupe a amendé sa proposition initiale de 108,4 milliards de dollars déposée le 8 décembre. La dernière version inclut une garantie personnelle de 40,4 milliards de dollars en financement par actions de la part du milliardaire Larry Ellison. L’objectif des Ellison est de transformer leur entreprise, jugée de taille insuffisante, en un géant du streaming capable de rivaliser avec les leaders du marché.

Malgré ces efforts, la direction de Warner Bros reste impassible et attend toujours une revalorisation du prix global, une demande partagée par plusieurs actionnaires. Le conseil exprime de vives inquiétudes concernant la gestion future de la dette qui nécessiterait l’approbation des Ellison en cas de fusion. De plus, Paramount n’a fourni aucune assurance concernant la couverture des frais de rupture, une somme que Warner Bros devra obligatoirement verser pour annuler son contrat existant.

Netflix conserve l’avantage grâce à sa solidité boursière

La préférence de Warner Bros pour Netflix repose sur des fondamentaux économiques. Le studio avait déjà accepté de céder ses activités de production et de streaming (dont HBO Max) à Netflix trois jours avant l’offensive de Paramount. Dans ses déclarations, Warner Bros juge cette alliance supérieure, soulignant que Netflix pèse plus de 400 milliards de dollars en bourse.

À l’inverse, l’offre de Paramount fait craindre un endettement excessif et des suppressions d’emplois massives au sein de la nouvelle entité.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Warner Bros Discovery Logo Hors-Sujet

Rachat de Warner Bros : Paramount fait une offre de 108,4 milliards de dollars pour contrer Netflix

Netflix Logo Television Hors-Sujet

Rachat de Warner Bros : Netflix proposera les films plus tôt en streaming

Warner Bros Discovery Logo Hors-Sujet

Warner Bros. Discovery refuse la contre-offre de Paramount

Warner Bros Hors-Sujet

Warner Bros. Discovery : Paramount Skydance relance l’offensive avec le soutien de Larry Ellison

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Hacker Ordinateur Smartphone

Des employés en cybersécurité plaident coupable pour des attaques ransomware

31 Déc. 2025 • 19:25
0 Internet

Le département de la Justice des États-Unis a annoncé que Ryan Goldberg et Kevin Martin, deux anciens employés de firmes de...

Asus Ordinateurs PC Portables

Pénurie de RAM : Asus annonce augmenter ses prix pour certains produits

31 Déc. 2025 • 18:45
0 Matériel

Asus confirme une hausse de prix sur plusieurs de ses produits en raison de la pénurie de la RAM provoquée par les besoins prioritaires du...

PS5 Manette DualSense

PlayStation Plus : les jeux offerts en janvier 2026

31 Déc. 2025 • 18:11
0 Jeux vidéo

Sony dévoile la liste des jeux offerts en janvier 2026 avec le PlayStation Plus. On retrouve trois titres, là où décembre en...

LEGO Smart Brick

Pour la première fois, LEGO sera présent au CES 2026

31 Déc. 2025 • 18:00
0 Geekeries

Événement inédit pour le géant danois de la « brique », le groupe LEGO s’apprête à...

Icône de l'application YouTube

Du porno non censuré apparaît sur YouTube avec une recherche

31 Déc. 2025 • 17:42
1 Internet

Un signalement sur Reddit révèle que YouTube laisse apparaître des photos de profil pornographiques non censurées via de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple considère l’iPhone 11 Pro comme ancien avec le dernier MacBook Air Intel et l’Apple Watch Series 5

Apple considère l’iPhone 11 Pro comme ancien avec le dernier MacBook Air Intel et l’Apple Watch Series 5

31 Dec. 2025 • 18:03

image de l'article DarkDiff : Apple montre comment l’IA améliore les photos dans l’obscurité

DarkDiff : Apple montre comment l’IA améliore les photos dans l’obscurité

31 Dec. 2025 • 17:20

image de l'article iPhone 18 : TSMC lance la production de puces gravées en 2 nm

iPhone 18 : TSMC lance la production de puces gravées en 2 nm

31 Dec. 2025 • 15:22

image de l'article LEGO Ideas : enterrement de première classe pour les projets de sets « Apple »

LEGO Ideas : enterrement de première classe pour les projets de sets « Apple »

31 Dec. 2025 • 14:55

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site