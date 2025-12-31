Warner Bros va encore rejeter l’offre de rachat de Paramount, préférant Netflix

Le conseil d’administration de Warner Bros prévoit de décliner formellement la nouvelle proposition de rachat soumise par Paramount lors de sa réunion la semaine prochaine, comme le révèle Bloomberg. Le studio préfère maintenir son accord avec Netflix de 82,7 milliards de dollars, considérant l’offre concurrente comme économiquement inférieure malgré les garanties financières ajoutées.

Warner Bros continue de préférer Netflix à Paramount

Paramount, sous le contrôle de Larry et David Ellison depuis le mois d’août, multiplie les manœuvres pour racheter Warner Bros. Dans une campagne publique agressive, le groupe a amendé sa proposition initiale de 108,4 milliards de dollars déposée le 8 décembre. La dernière version inclut une garantie personnelle de 40,4 milliards de dollars en financement par actions de la part du milliardaire Larry Ellison. L’objectif des Ellison est de transformer leur entreprise, jugée de taille insuffisante, en un géant du streaming capable de rivaliser avec les leaders du marché.

Malgré ces efforts, la direction de Warner Bros reste impassible et attend toujours une revalorisation du prix global, une demande partagée par plusieurs actionnaires. Le conseil exprime de vives inquiétudes concernant la gestion future de la dette qui nécessiterait l’approbation des Ellison en cas de fusion. De plus, Paramount n’a fourni aucune assurance concernant la couverture des frais de rupture, une somme que Warner Bros devra obligatoirement verser pour annuler son contrat existant.

Netflix conserve l’avantage grâce à sa solidité boursière

La préférence de Warner Bros pour Netflix repose sur des fondamentaux économiques. Le studio avait déjà accepté de céder ses activités de production et de streaming (dont HBO Max) à Netflix trois jours avant l’offensive de Paramount. Dans ses déclarations, Warner Bros juge cette alliance supérieure, soulignant que Netflix pèse plus de 400 milliards de dollars en bourse.

À l’inverse, l’offre de Paramount fait craindre un endettement excessif et des suppressions d’emplois massives au sein de la nouvelle entité.