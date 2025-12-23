TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Warner Bros. Discovery : Paramount Skydance relance l’offensive avec le soutien de Larry Ellison
Hors-Sujet

Warner Bros. Discovery : Paramount Skydance relance l’offensive avec le soutien de Larry Ellison

23 Déc. 2025 • 9:45
0

La bataille pour le contrôle de Warner Bros. Discovery (WBD) s’intensifie. Quelques jours à peine après une seconde fin de non recevoir du « board » de Warner, Paramount Skydance a dévoilé une nouvelle offre révisée, entièrement en numéraire, visant à récupérer le célèbre studio hollywoodien. Particularité majeure de cette nouvelle proposition, une garantie personnelle « irrévocable » apportée par Larry Ellison, fondateur d’Oracle et figure majeure de la tech, destinée à sécuriser le financement de l’opération. A noter que Warner Bros. Discovery n’a pas encore réagi publiquement à cette nouvelle offre.

Une garantie financière sans précédent

Dans un communiqué officiel, Paramount précise que Larry Ellison s’est engagé à garantir personnellement jusqu’à 40,4 milliards de dollars de financement en fonds propres, couvrant également d’éventuelles demandes de dommages et intérêts. Cette garantie, absente de la première offre, vise clairement à rassurer le conseil d’administration de WBD sur la solidité financière du projet.

Warner Bros Discovery Logo

Netflix toujours en embuscade

Cette manœuvre intervient quelques jours seulement après le rejet par WBD d’une seconde offre de Paramount, au profit d’un accord conclu précédemment avec Netflix. Annoncé au début du mois de décembre, cet accord valorise le studio à environ 82,7 milliards de dollars, le tout via une combinaison de liquidités et d’actions. Paramount avait alors répliqué par une offre hostile à 30 dollars par action, valorisant WBD à plus de 108 milliards de dollars, une offre jugée « illusoire » par le conseil d’administration.

David Ellison défend une vision industrielle

Pour David Ellison, CEO de Paramount Skydance, cette offre reste « la meilleure option pour maximiser la valeur pour les actionnaires de WBD ». Ce dernier affirme que l’acquisition permettrait « davantage de production de contenus, une présence renforcée en salles et plus de choix pour les consommateurs », tout en préservant « un trésor emblématique d’Hollywood ».

 

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Warner Bros Discovery Logo Hors-Sujet

Warner Bros. Discovery refuse la contre-offre de Paramount

Warner Bros Discovery Logo Hors-Sujet

Rachat de Warner Bros : Paramount fait une offre de 108,4 milliards de dollars pour contrer Netflix

Netflix Logo Smartphone Hors-Sujet

Netflix veut racheter Warner Bros et prépare son offre

Netflix Warner Bros Logos Hors-Sujet

Netflix rachète Warner Bros et HBO pour 82,7 milliards de dollars

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Valve Steam Deck

Valve arrête la production du Steam Deck LCD

23 Déc. 2025 • 11:15
0 Jeux vidéo

Le Steam Deck LCD tire officiellement sa révérence. Valve a confirmé l’arrêt de la production du modèle...

ChatGPT OpenAI Logos

ChatGPT propose aux utilisateurs d’avoir leur récap de l’année, façon Spotify Wrapped

23 Déc. 2025 • 9:32
0 Internet

OpenAI déploie une nouvelle fonctionnalité de rétrospective baptisée « Votre année avec ChatGPT ». Ce...

Vince Zampella

Vince Zampella, le co-créateur de Call of Duty, s’est tué dans un accident de voiture

23 Déc. 2025 • 7:30
0 Jeux vidéo

La nouvelle est absolument terrible, et revêt un caractère encore plus dramatique à quelques heures du réveillon : Vince...

Chronopost Livreur

Chronopost piraté ? Les données de 860 000 Français ont fuité

22 Déc. 2025 • 20:44
3 Internet

C’est reparti pour un piratage en France, avec cette fois Chronopost dans le viseur. Un hacker revendique avoir collecté les données...

Nokia Logo

Nokia France va bien supprimer plus de 400 emplois

22 Déc. 2025 • 20:09
1 Hors-Sujet

La branche française de Nokia a officialisé un accord avec les organisations syndicales majoritaires pour réduire ses effectifs de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Sabih Khan, le nouveau COO d’Apple, réaffirme l’engagement stratégique avec la Chine

Sabih Khan, le nouveau COO d’Apple, réaffirme l’engagement stratégique avec la Chine

23 Dec. 2025 • 9:45

image de l'article Apple fait appel après son amende en Italie pour la vie privée sur iPhone

Apple fait appel après son amende en Italie pour la vie privée sur iPhone

23 Dec. 2025 • 9:05

image de l'article iOS 26.3 simplifie la connexion des écouteurs à l’iPhone, comme pour les AirPods

iOS 26.3 simplifie la connexion des écouteurs à l’iPhone, comme pour les AirPods

23 Dec. 2025 • 8:41

image de l'article Bouygues Telecom dit étudier le support de l’Apple Watch

Bouygues Telecom dit étudier le support de l’Apple Watch

22 Dec. 2025 • 22:25

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site