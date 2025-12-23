Warner Bros. Discovery : Paramount Skydance relance l’offensive avec le soutien de Larry Ellison

La bataille pour le contrôle de Warner Bros. Discovery (WBD) s’intensifie. Quelques jours à peine après une seconde fin de non recevoir du « board » de Warner, Paramount Skydance a dévoilé une nouvelle offre révisée, entièrement en numéraire, visant à récupérer le célèbre studio hollywoodien. Particularité majeure de cette nouvelle proposition, une garantie personnelle « irrévocable » apportée par Larry Ellison, fondateur d’Oracle et figure majeure de la tech, destinée à sécuriser le financement de l’opération. A noter que Warner Bros. Discovery n’a pas encore réagi publiquement à cette nouvelle offre.
Dans un communiqué officiel, Paramount précise que Larry Ellison s’est engagé à garantir personnellement jusqu’à 40,4 milliards de dollars de financement en fonds propres, couvrant également d’éventuelles demandes de dommages et intérêts. Cette garantie, absente de la première offre, vise clairement à rassurer le conseil d’administration de WBD sur la solidité financière du projet.
Cette manœuvre intervient quelques jours seulement après le rejet par WBD d’une seconde offre de Paramount, au profit d’un accord conclu précédemment avec Netflix. Annoncé au début du mois de décembre, cet accord valorise le studio à environ 82,7 milliards de dollars, le tout via une combinaison de liquidités et d’actions. Paramount avait alors répliqué par une offre hostile à 30 dollars par action, valorisant WBD à plus de 108 milliards de dollars, une offre jugée « illusoire » par le conseil d’administration.
Pour David Ellison, CEO de Paramount Skydance, cette offre reste « la meilleure option pour maximiser la valeur pour les actionnaires de WBD ». Ce dernier affirme que l’acquisition permettrait « davantage de production de contenus, une présence renforcée en salles et plus de choix pour les consommateurs », tout en préservant « un trésor emblématique d’Hollywood ».
