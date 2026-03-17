Le PlayStation Portal améliore le rendu avec un mode « haute qualité »

Sony annonce une mise à jour pour le PlayStation Portal qui vient améliorer la qualité visuelle des jeux avec un nouveau mode « haute qualité ».
Les joueurs avec un PlayStation Portal peuvent désormais sélectionner un mode « 1080p – Haute qualité » au moment de jouer, que ce soit avec leurs jeux présents sur leur PlayStation 5 ou via le cloud. Ce nouveau mode permet de profiter de jeux à un débit plus élevé que le mode « 1080p – Standard » par défaut, pour une expérience fluide et haute fidélité.
Pour activer ce mode, il faut se rendre dans à Menu rapide > Résolution max et sélectionner « 1080p – Haute qualité » pour la fonction Lecture à distance ou Streaming dans le cloud.
D’autre part, Sony indique que sa mise à jour propose plusieurs optimisations pour améliorer la convivialité et réduire les latences lors des sessions de streaming dans le cloud. Voici la liste :
Enfin, il est désormais plus simple de créer rapidement un compte PlayStation et de vous connecter à votre PlayStation Portal en scannant un QR Code à l’aide de votre smartphone.
La mise à jour avec toutes ces nouveautés sera disponible demain, le 18 mars. Pour rappel, la précédente grosse mise à jour remonte à novembre et a ajouté le cloud gaming pour les jeux PS5.
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