Le PlayStation Portal améliore le rendu avec un mode « haute qualité »

Sony annonce une mise à jour pour le PlayStation Portal qui vient améliorer la qualité visuelle des jeux avec un nouveau mode « haute qualité ».

Les joueurs avec un PlayStation Portal peuvent désormais sélectionner un mode « 1080p – Haute qualité » au moment de jouer, que ce soit avec leurs jeux présents sur leur PlayStation 5 ou via le cloud. Ce nouveau mode permet de profiter de jeux à un débit plus élevé que le mode « 1080p – Standard » par défaut, pour une expérience fluide et haute fidélité.

Pour activer ce mode, il faut se rendre dans à Menu rapide > Résolution max et sélectionner « 1080p – Haute qualité » pour la fonction Lecture à distance ou Streaming dans le cloud.

Plusieurs améliorations avec la mise à jour

D’autre part, Sony indique que sa mise à jour propose plusieurs optimisations pour améliorer la convivialité et réduire les latences lors des sessions de streaming dans le cloud. Voici la liste :

Améliorations des pages de détails des produits : lorsque vous sélectionnez « Streaming » sur les pages de détails des produits inclus à des offres de jeu groupées, une nouvelle interface utilisateur s’affiche, vous permettant de sélectionner un jeu spécifique parmi ceux de l’offre en question.

lorsque vous sélectionnez « Streaming » sur les pages de détails des produits inclus à des offres de jeu groupées, une nouvelle interface utilisateur s’affiche, vous permettant de sélectionner un jeu spécifique parmi ceux de l’offre en question. Invitation à un jeu : si vous streamez activement un titre pris en charge et recevez des invitations à jouer, vous verrez désormais une notification claire sur l’écran de votre PlayStation Portal. Ainsi, vous ne manquerez jamais une invitation pendant vos sessions de jeu.

si vous streamez activement un titre pris en charge et recevez des invitations à jouer, vous verrez désormais une notification claire sur l’écran de votre PlayStation Portal. Ainsi, vous ne manquerez jamais une invitation pendant vos sessions de jeu. Notifications de trophée améliorées : les notifications relatives aux trophées affichent désormais clairement le nom du trophée et l’image associée lorsqu’ils sont déverrouillés. Les trophées Platine seront également dotés de leur animation spéciale, ce qui vous permettra de gagner en visibilité et de célébrer vos accomplissements.

les notifications relatives aux trophées affichent désormais clairement le nom du trophée et l’image associée lorsqu’ils sont déverrouillés. Les trophées Platine seront également dotés de leur animation spéciale, ce qui vous permettra de gagner en visibilité et de célébrer vos accomplissements. Écran de recherche amélioré : l’interface de recherche a été optimisée pour proposer une expérience plus fluide, avec notamment la disponibilité d’afficher immédiatement le clavier à l’écran lors de la recherche.

Enfin, il est désormais plus simple de créer rapidement un compte PlayStation et de vous connecter à votre PlayStation Portal en scannant un QR Code à l’aide de votre smartphone.

La mise à jour avec toutes ces nouveautés sera disponible demain, le 18 mars. Pour rappel, la précédente grosse mise à jour remonte à novembre et a ajouté le cloud gaming pour les jeux PS5.