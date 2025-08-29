Sony préparerait une PlayStation 6 portable, façon Nintendo Switch

Sony ne prépare pas seulement qu’une PlayStation 6 « standard », le fabricant aurait également une PS6 portable dans ses cartons. Il serait ainsi possible de jouer en déplacement et sur téléviseur via un dock, ce qui rappelle la Nintendo Switch.

Une PS6 portable comme la Switch

D’après Moore’s Law is Dead, un YouTubeur qui a déjà partagé de bonnes informations au sujet des PlayStation avant leur officialisation, Sony planifie une PlayStation 6 portable dotée de capacités intéressante. En mode docké, elle surpasserait la PlayStation 5 en matière de puissance. La console s’appuierait sur un APU AMD (puce regroupant processeur et partie graphique) avec quatre cœurs Zen 6c pour les jeux, plus deux cœurs dédiés aux tâches système. Son GPU, basé sur l’architecture RDNA 5 avec 16 unités de calcul, fonctionnerait à 1,2 GHz en mode portable et à 1,65 GHz en mode docké.

Le YouTubeur affirme avoir consulté plusieurs documents confirmant que cette console portable pourrait être connectée à un téléviseur, à l’image de la Nintendo Switch. Cette fonctionnalité hybride marquerait un tournant pour Sony qui n’a pas proposé de console portable native depuis la PS Vita en 2011. À titre de comparaison, le PlayStation Portal, sorti en 2023, se limite au streaming de jeux depuis une PS5.

Selon les estimations de Moore’s Law is Dead, basées sur les coûts des composants, la PlayStation 6 portable pourrait coûter environ 500 dollars. Sa sortie ne serait pas prévue avant la fin 2027, en même temps qu’une « vraie » console PlayStation 6. Ce calendrier laisse du temps à Sony pour peaufiner son projet.

Sony mise sur la compatibilité

Sony a déjà confié à AMD la conception des puces de la PlayStation 6, une décision motivée par la priorité donnée à la rétrocompatibilité. Ce choix fait écho à la stratégie adoptée pour la PlayStation 5 et la PS5 Pro. Lors d’une réunion stratégique cet été, Hideaki Nishino, patron de Sony Interactive Entertainment, a déclaré : « Bien que nous ne puissions pas partager plus de détails à ce stade, l’avenir de la plateforme est une priorité absolue. Nous nous engageons à explorer de nouvelles façons améliorées pour les joueurs d’interagir avec nos contenus et services ».

Ces déclarations, combinées aux fuites techniques, laissent présager une stratégie audacieuse pour la prochaine génération de consoles Sony. Une PlayStation 6 portable pourrait séduire un large public, tandis que la PS6 standard de salon devrait surtout attirer les joueurs voulant les meilleures performances sur un téléviseur.