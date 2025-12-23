TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet ChatGPT propose aux utilisateurs d’avoir leur récap de l’année, façon Spotify Wrapped
Internet

ChatGPT propose aux utilisateurs d’avoir leur récap de l’année, façon Spotify Wrapped

23 Déc. 2025 • 9:32
0

OpenAI déploie une nouvelle fonctionnalité de rétrospective baptisée « Votre année avec ChatGPT ». Ce récapitulatif offre aux utilisateurs une analyse ludique et détaillée de leurs interactions avec le chatbot d’intelligence artificielle tout au long de l’année 2025, s’inspirant ouvertement du célèbre format Spotify Wrapped.

ChatGPT OpenAI Logos

ChatGPT dévoile votre rétrospective personnalisée de 2025

Ce bilan annuel ne se contente pas de compter le nombre de messages envoyés. L’IA génère une expérience visuelle et analytique complète comprenant :

  • Une image exclusive : une création en pixel art générée par ChatGPT, censée illustrer visuellement les sujets abordés dans vos conversations.
  • Des données précises : le volume de messages échangés et quelle a été votre journée la plus active.
  • Une analyse thématique : un résumé des sujets prédominants et une description de votre style de conversation.

Pour améliorer l’expérience, ChatGPT attribue également un « archétype » à chaque utilisateur en fonction de son usage (« Le producteur » ou « Le navigateur » par exemple), accompagné d’un prix personnalisé.

Disponible dans plusieurs pays… mais pas encore en Europe

Le déploiement de cette fonctionnalité est progressif et géographique. Pour l’heure, seuls les utilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie y ont accès. OpenAI ne précise pas pourquoi la France et les autres pays en Europe n’y ont pas encore le droit.

Aussi, l’accès à ce bilan n’est pas automatique. Il nécessite deux prérequis techniques : s’assurer d’avoir activé la fonction « Mémoire » et d’avoir autorisé l’IA à référencer les conversations passées et les préférences personnelles. Si ces conditions sont remplies, le récapitulatif est accessible directement depuis la page d’accueil de l’application de ChatGPT ou sur la version Web. Sinon, il est possible de demander simplement au chatbot : « montre-moi mon bilan de l’année »

OpenAI précise que cette nouveauté s’adresse au grand public. Elle est disponible pour les utilisateurs avec les abonnements gratuit, Plus et Pro. En revanche, les abonnements professionnels, à savoir les offres Business, Enterprise et Edu, sont exclus de ce récap.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

ChatGPT OpenAI Logos Internet

ChatGPT atteint les 700 millions d’utilisateurs

OpenAI Logo ChatGPT Internet

ChatGPT : une étude d’OpenAI dévoile les usages de l’IA par les utilisateurs

ChatGPT Instant Checkout Achat Article Internet

ChatGPT propose l’achat de produits avec Instant Checkout

ChatGPT Logo Icone Internet

ChatGPT atteint 800 millions d’utilisateurs… deux mois après les 700 millions

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Valve Steam Deck

Valve arrête la production du Steam Deck LCD

23 Déc. 2025 • 11:15
0 Jeux vidéo

Le Steam Deck LCD tire officiellement sa révérence. Valve a confirmé l’arrêt de la production du modèle...

Warner Bros

Warner Bros. Discovery : Paramount Skydance relance l’offensive avec le soutien de Larry Ellison

23 Déc. 2025 • 9:45
0 Hors-Sujet

La bataille pour le contrôle de Warner Bros. Discovery (WBD) s’intensifie. Quelques jours à peine après une seconde fin de non...

Vince Zampella

Vince Zampella, le co-créateur de Call of Duty, s’est tué dans un accident de voiture

23 Déc. 2025 • 7:30
0 Jeux vidéo

La nouvelle est absolument terrible, et revêt un caractère encore plus dramatique à quelques heures du réveillon : Vince...

Chronopost Livreur

Chronopost piraté ? Les données de 860 000 Français ont fuité

22 Déc. 2025 • 20:44
3 Internet

C’est reparti pour un piratage en France, avec cette fois Chronopost dans le viseur. Un hacker revendique avoir collecté les données...

Nokia Logo

Nokia France va bien supprimer plus de 400 emplois

22 Déc. 2025 • 20:09
1 Hors-Sujet

La branche française de Nokia a officialisé un accord avec les organisations syndicales majoritaires pour réduire ses effectifs de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Sabih Khan, le nouveau COO d’Apple, réaffirme l’engagement stratégique avec la Chine

Sabih Khan, le nouveau COO d’Apple, réaffirme l’engagement stratégique avec la Chine

23 Dec. 2025 • 9:45

image de l'article Apple fait appel après son amende en Italie pour la vie privée sur iPhone

Apple fait appel après son amende en Italie pour la vie privée sur iPhone

23 Dec. 2025 • 9:05

image de l'article iOS 26.3 simplifie la connexion des écouteurs à l’iPhone, comme pour les AirPods

iOS 26.3 simplifie la connexion des écouteurs à l’iPhone, comme pour les AirPods

23 Dec. 2025 • 8:41

image de l'article Bouygues Telecom dit étudier le support de l’Apple Watch

Bouygues Telecom dit étudier le support de l’Apple Watch

22 Dec. 2025 • 22:25

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site