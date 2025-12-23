ChatGPT propose aux utilisateurs d’avoir leur récap de l’année, façon Spotify Wrapped

OpenAI déploie une nouvelle fonctionnalité de rétrospective baptisée « Votre année avec ChatGPT ». Ce récapitulatif offre aux utilisateurs une analyse ludique et détaillée de leurs interactions avec le chatbot d’intelligence artificielle tout au long de l’année 2025, s’inspirant ouvertement du célèbre format Spotify Wrapped.

ChatGPT dévoile votre rétrospective personnalisée de 2025

Ce bilan annuel ne se contente pas de compter le nombre de messages envoyés. L’IA génère une expérience visuelle et analytique complète comprenant :

Une image exclusive : une création en pixel art générée par ChatGPT, censée illustrer visuellement les sujets abordés dans vos conversations.

Des données précises : le volume de messages échangés et quelle a été votre journée la plus active.

Une analyse thématique : un résumé des sujets prédominants et une description de votre style de conversation.

Your Year with ChatGPT! Now rolling out to everyone in the US, UK, Canada, New Zealand, and Australia who have reference saved memory and reference chat history turned on. Just make sure your app is updated. pic.twitter.com/whVkS1qxKu — OpenAI (@OpenAI) December 22, 2025

Pour améliorer l’expérience, ChatGPT attribue également un « archétype » à chaque utilisateur en fonction de son usage (« Le producteur » ou « Le navigateur » par exemple), accompagné d’un prix personnalisé.

Disponible dans plusieurs pays… mais pas encore en Europe

Le déploiement de cette fonctionnalité est progressif et géographique. Pour l’heure, seuls les utilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie y ont accès. OpenAI ne précise pas pourquoi la France et les autres pays en Europe n’y ont pas encore le droit.

Aussi, l’accès à ce bilan n’est pas automatique. Il nécessite deux prérequis techniques : s’assurer d’avoir activé la fonction « Mémoire » et d’avoir autorisé l’IA à référencer les conversations passées et les préférences personnelles. Si ces conditions sont remplies, le récapitulatif est accessible directement depuis la page d’accueil de l’application de ChatGPT ou sur la version Web. Sinon, il est possible de demander simplement au chatbot : « montre-moi mon bilan de l’année »

OpenAI précise que cette nouveauté s’adresse au grand public. Elle est disponible pour les utilisateurs avec les abonnements gratuit, Plus et Pro. En revanche, les abonnements professionnels, à savoir les offres Business, Enterprise et Edu, sont exclus de ce récap.