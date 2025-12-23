ChatGPT propose aux utilisateurs d’avoir leur récap de l’année, façon Spotify Wrapped

OpenAI déploie une nouvelle fonctionnalité de rétrospective baptisée « Votre année avec ChatGPT ». Ce récapitulatif offre aux utilisateurs une analyse ludique et détaillée de leurs interactions avec le chatbot d’intelligence artificielle tout au long de l’année 2025, s’inspirant ouvertement du célèbre format Spotify Wrapped.
Ce bilan annuel ne se contente pas de compter le nombre de messages envoyés. L’IA génère une expérience visuelle et analytique complète comprenant :
Pour améliorer l’expérience, ChatGPT attribue également un « archétype » à chaque utilisateur en fonction de son usage (« Le producteur » ou « Le navigateur » par exemple), accompagné d’un prix personnalisé.
Le déploiement de cette fonctionnalité est progressif et géographique. Pour l’heure, seuls les utilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie y ont accès. OpenAI ne précise pas pourquoi la France et les autres pays en Europe n’y ont pas encore le droit.
Aussi, l’accès à ce bilan n’est pas automatique. Il nécessite deux prérequis techniques : s’assurer d’avoir activé la fonction « Mémoire » et d’avoir autorisé l’IA à référencer les conversations passées et les préférences personnelles. Si ces conditions sont remplies, le récapitulatif est accessible directement depuis la page d’accueil de l’application de ChatGPT ou sur la version Web. Sinon, il est possible de demander simplement au chatbot : « montre-moi mon bilan de l’année »
OpenAI précise que cette nouveauté s’adresse au grand public. Elle est disponible pour les utilisateurs avec les abonnements gratuit, Plus et Pro. En revanche, les abonnements professionnels, à savoir les offres Business, Enterprise et Edu, sont exclus de ce récap.
