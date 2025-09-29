TENDANCES
ChatGPT propose l’achat de produits avec Instant Checkout

29 Sep. 2025 • 22:40
OpenAI a annoncé une nouvelle fonctionnalité, Instant Checkout, qui permet aux utilisateurs de ChatGPT d’acheter des produits directement depuis l’interface du chatbot. Cette initiative marque une avancée dans la stratégie de l’entreprise qui transforme son agent conversationnel en une véritable plateforme de commerce en ligne.

ChatGPT Instant Checkout Achat Article

Acheter des produits depuis ChatGPT, c’est possible

La fonctionnalité permet à ChatGPT de rechercher des articles selon la requête de l’utilisateur. Si un produit éligible est trouvé, un bouton « Acheter » apparaît, autorisant une transaction sans jamais quitter le site ou l’application. Les utilisateurs peuvent régler leurs achats avec leur carte bancaire déjà enregistrée ou via d’autres méthodes de paiement.

Pour le moment, ce service est réservé aux utilisateurs américains, qu’ils disposent d’une version gratuite ou payante (Plus, Pro) de ChatGPT. Les articles proposés proviennent dans un premier temps des vendeurs présents sur Etsy et des marchands utilisant Shopify. OpenAI n’a pas encore communiqué de calendrier pour un éventuel déploiement en France ou dans d’autres pays. La fonctionnalité est également limitée aux achats d’un seul article, mais l’entreprise travaille déjà à l’intégration de paniers multi-produits et prévoit d’étendre le service à d’autres marchands.

Un modèle ouvert aux marchands

Les commerçants qui souhaitent rendre leurs produits disponibles via Instant Checkout sur ChatGPT peuvent dès à présent postuler pour intégrer la fonctionnalité. En contrepartie, OpenAI prélèvera une petite commission sur chaque vente finalisée. La société d’intelligence artificielle affirme cependant que les produits bénéficiant de l’achat instantané ne seront pas favorisés dans les résultats de recherche.

Lorsqu’un même article est vendu par plusieurs marchands, ChatGPT utilisera plusieurs facteurs pour le classement, tels que la disponibilité, le prix et la qualité du produit. L’activation de la fonction Instant Checkout sera également un critère, dans le but, selon OpenAI, d’optimiser l’expérience utilisateur.

La vision stratégique d’OpenAI pour le commerce

Cette annonce s’inscrit dans une offensive plus large d’OpenAI dans le secteur du commerce en ligne, initiée en avril avec la mise en place des recommandations de produits. L’entreprise justifie cette orientation par le comportement de ses utilisateurs : sur les 700 millions d’utilisateurs recensés en août, une part très importante pose des questions liées de près ou de loin au shopping. Les requêtes vont de la recherche précise d’un article, comme une paire de bottes noires, à des demandes plus larges comme l’organisation d’une fête d’anniversaire, explique OpenAI.

La technologie qui alimente cette fonctionnalité (Agentic Commerce Protocol) est mise en open source par OpenAI. Cette décision vise à encourager les développeurs à créer rapidement des intégrations et à explorer d’autres usages potentiels, au-delà du simple achat de produits, comme d’autres types de paiements ou de transactions.

