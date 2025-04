ChatGPT améliore sa recherche pour faire des achats en ligne

OpenAI a annoncé une mise à jour de Search, son outil de recherche intégré à ChatGPT, avec pour objectif d’enrichir l’expérience d’achat en ligne. Désormais, lorsqu’un utilisateur cherche un produit, ChatGPT proposera des recommandations, des images, des avis, ainsi que des liens directs vers des sites marchands pour un shopping simplifié.

Un meilleur shopping en ligne avec ChatGPT

La nouvelle fonctionnalité permet également de poser des questions très précises en langage naturel. OpenAI explique que le système est capable de s’adapter pour fournir des résultats personnalisés. Pour l’instant, la société se concentre sur des catégories comme la mode, la beauté, les articles pour la maison et l’électronique.

Cette amélioration est déployée dès aujourd’hui avec GPT-4o, le modèle par défaut de ChatGPT, auprès des utilisateurs Pro, Plus et gratuits. Elle est aussi disponible sans devoir se connecter avec un compte.

Shopping We’re experimenting with making shopping simpler and faster to find, compare, and buy products in ChatGPT. ✅ Improved product results

✅ Visual product details, pricing, and reviews

✅ Direct links to buy Product results are chosen independently and are not ads.… pic.twitter.com/PkZwsTxJUj — OpenAI (@OpenAI) April 28, 2025

Une alternative à Google pour les achats

Avec cette évolution, OpenAI cherche à se positionner face à Google, dont la recherche en ligne reste la principale source de revenus, notamment via les annonces sponsorisées. Or, cette publicité omniprésente est de plus en plus critiquée pour nuire à la qualité des résultats. OpenAI mise donc sur une approche plus directe et neutre. La société précise qu’aucune publicité n’est intégrée à cette nouvelle expérience et qu’elle ne touche pas de commission sur les achats.

Les résultats d’achat s’appuient sur des métadonnées fournies par des tiers : descriptions, prix, avis et plus encore.

En complément, ChatGPT affiche désormais les recherches populaires dès qu’un utilisateur commence à saisir une requête, à la manière de l’autocomplétion de Google. Autre nouveauté : la recherche ChatGPT est désormais accessible via WhatsApp.