ChatGPT est de retour après une grosse panne

ChatGPT a été en panne pendant un moment ce 23 janvier, mais OpenAI annonce avoir fait le nécessaire pour corriger ce problème et rétablir son chatbot.

Les internautes ont signalé l’impossibilité d’utiliser ChatGPT, et ce pendant un moment. La page refusait de se charger. Il a fallu attendre plusieurs dizaines de minutes pour qu’OpenAI prenne la parole. Voici, dans l’ordre, ce que la société a indiqué concernant la panne :

Nous rencontrons actuellement des taux d’erreur élevés dans l’API. Nous enquêtons actuellement.

Nous continuons à enquêter sur ce problème.

Le problème a été identifié et un correctif est en cours de déploiement.

Un correctif a été mis en place et nous surveillons les résultats.

Ce problème a été résolu. Les clients ont connu des taux d’erreur élevés sur ChatGPT et l’API.

Officiellement, OpenAI dit que la panne de ChatGPT a duré 50 minutes. Mais selon les retours d’utilisateurs, ce fut bien plus long en réalité.

ChatGPT a récemment atteint les 300 millions d’utilisateurs hebdomadaires. En comparaison, ils étaient 100 millions en novembre 2023 et 200 millions en août 2024. Le chatbot s’appuyant sur l’intelligence artificielle est de plus en plus populaire auprès du grand public. Rien qu’en France, 39% des jeunes Français de 18 à 25 ans ont indiqué utiliser un chatbot au moins une fois par jour, et 37% une fois par semaine. En l’espace de six mois, ces chiffres ont doublé, témoignant de l’adoption rapide de ces technologies par cette tranche d’âge.