ChatGPT ne cesse de grimper et atteint les 300 millions d’utilisateurs hebdomadaires

ChatGPT voit sa popularité encore augmenter, avec le chatbot d’OpenAI qui compte désormais 300 millions d’utilisateurs hebdomadaires. En comparaison, ils étaient 100 millions en novembre 2023 et 200 millions en août 2024.

C’est Sam Altman, le patron d’OpenAI, qui a annoncé les 300 millions d’utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT lors de la conférence DealBook Summit du New York Times. Il a ajouté que les utilisateurs envoyaient chaque jour plus de 1 milliard de messages à ChatGPT.

Comment expliquer ce succès pour cette intelligence artificielle qui est disponible depuis deux ans maintenant ? Il y a plusieurs éléments à prendre en compte, notamment le fait qu’il y a une version gratuite et qu’il n’est plus obligatoire d’avoir un compte pour utiliser le chatbot, et ce depuis quelques mois. De plus, l’IA fait de plus en plus parler d’elle auprès du grand public, ce qui a naturellement un impact sur le nombre d’utilisateurs. À cela s’ajoutent plusieurs nouveautés, dont une recherche sur Internet pour concurrencer les moteurs de recherche comme Google.

Toujours au sujet d’OpenAI, le groupe va proposer une sorte de calendrier de l’avent. Pendant 12 jours, la société américaine fera des annonces en rapport avec l’IA. Cela commencera dès demain et OpenAI fait savoir qu’il y aura « un tas de nouvelles choses, petites et grandes ».