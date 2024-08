ChatGPT compte désormais 200 millions d’utilisateurs chaque semaine

ChatGPT est de plus en plus populaire, avec OpenAI annonçant que son chatbot s’appuyant sur l’intelligence artificielle compte désormais 200 millions d’utilisateurs chaque semaine. C’est deux fois plus qu’en novembre 2023 où il y avait 100 millions d’utilisateurs.

Il faut dire que ChatGPT a rapidement su se faire un nom, que ce soit chez les personnes suivant de près l’actualité tech ou le grand public. L’IA est accessible gratuitement, bien qu’il existe une formule payante pour avoir des fonctionnalités supplémentaires. Il y a par ailleurs des améliorations plus ou moins régulières, ce qui permet d’avoir des réponses plus complètes et de meilleures performances générales, notamment avec GPT-4o.

Outre le grand public, OpenAI fait savoir que 92% des entreprises du classement Fortune 500 (qui regroupe les 500 premières entreprises américaines, classées selon l’importance de leur chiffre d’affaires) utilisent ChatGPT et d’autres produits du groupe. D’ailleurs, l’usage de son API a doublé depuis la sortie de GPT-4o mini en juillet.

« Les gens utilisent aujourd’hui nos outils dans leur vie quotidienne, faisant une réelle différence dans des domaines tels que les soins de santé et l’éducation — qu’il s’agisse d’aider à accomplir des tâches de routine, de résoudre des problèmes difficiles ou de libérer la créativité », a déclaré Sam Altman, le patron d’OpenAI à Axios après l’annonce des 200 millions utilisateurs de ChatGPT.

OpenAI connaît en tout cas une très belle période, puisqu’une levée de fonds va bientôt avoir lieu, ce qui permettra à la start-up d’avoir une valorisation dépassant les 100 milliards de dollars. Apple, Nvidia ou encore Microsoft veulent investir.