Nvidia discute pour investir dans OpenAI (ChatGPT)

Une levée de fonds se prépare pour OpenAI, le créateur de ChatGPT, et plusieurs entreprises sont prêtes à investir, dont Nvidia selon Bloomberg. Il y a quelques heures, il a été rapporté qu’Apple était en pourparlers pour également faire un investissement. Microsoft s’y intéresse à son tour, bien que le groupe ait déjà investi des milliards de dollars.

Si les discussions se poursuivent, cela signifierait que les trois entreprises technologiques avec les plus grosses capitalisations boursières soutiennent toutes OpenAI, spécialisée dans l’intelligence artificielle. Apple a une capitalisation boursière de 3 493 milliards de dollars, celle de Microsoft est de 3 070 milliards de dollars et celle de Nvidia est de 2 892 milliards de dollars.

Grâce à la nouvelle levée de fonds, OpenAI devrait voir sa valorisation dépasser les 100 milliards de dollars.

Il ne serait pas très surprenant qu’Apple et Nvidia finissent par investir dans OpenAI. Apple va intégrer ChatGPT à Siri avec iOS 18 pour proposer toujours plus d’IA et avait envisagé de faire entrer Phil Schiller, un responsable, au conseil d’administration du créateur de ChatGPT, avant d’abandonner ce projet. Pour sa part, Nvidia est un fournisseur clé d’OpenAI, qui s’appuie sur les cartes graphiques de Nvidia pour alimenter ses services d’IA.

En interne, la directrice financière d’OpenAI, Sarah Friar, a informé les employés avec un mémo que la société était à la recherche de nouveaux capitaux. Elle a précisé que le groupe utilisera le financement pour acquérir plus de puissance de calcul et financer d’autres dépenses d’exploitation, essentiellement en lien avec l’IA.