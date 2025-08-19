TENDANCES
Actualité Mobiles et Tablettes

Fin du réseau 2G : les ascenseurs sous pression pour moderniser leurs téléalarmes

19 Août. 2025 • 14:10
1

La fin programmée du réseau 2G en France met les copropriétés et bailleurs sociaux face à un défi urgent : moderniser les systèmes de téléalarme des ascenseurs. La Fédération des ascenseurs tire la sonnette d’alarme et appelle à une action rapide pour éviter des pannes critiques.

Ascenseur Boutons

Une transition imminente vers la 4G et la 5G

Alain Meslier, président de la Fédération des ascenseurs, qui regroupe environ 180 entreprises, alerte sur les conséquences de l’arrêt de la 2G. « À cette date, il ne se passera plus rien » lorsqu’une personne coincée dans un ascenseur actionnera le bouton d’urgence, prévient-il sur RMC, car la connexion sera coupée. Actuellement, plus de 230 000 ascenseurs en France, sur un total de 650 000, dépendent encore de la 2G pour leurs téléalarmes. Cela représente une majorité des appareils installés dans les immeubles résidentiels.

Pour éviter une interruption des services d’urgence, ces systèmes doivent passer à la 4G ou à la 5G. Cependant, le délai d’un an imposé par les opérateurs Orange, SFR et Bouygues Telecom, qui cesseront progressivement la 2G, est jugé « très, très, très contraint » par Alain Meslier. En comparaison, d’autres pays européens ont bénéficié de sept ans pour cette transition, contre seulement quatre ans en France depuis l’annonce en 2022.

Un défi logistique et financier

Le remplacement des téléalarmes représente un défi de taille pour les 17 000 à 20 000 techniciens du secteur. « Cet effet bulle en quelques mois va être très compliqué à absorber », avertit Alain Meslier, craignant un engorgement des demandes face à un volume de travail déjà soutenu. Le coût de l’opération, estimé à quelques centaines d’euros par ascenseur, reste accessible, mais nécessite une planification rapide. « Dépêchez-vous de prendre les décisions rapidement pour qu’on puisse planifier les interventions », insiste-t-il auprès des copropriétaires et bailleurs sociaux.

En cas de retard, les ascenseurs non conformes pourraient être mis à l’arrêt, la téléalarme étant une exigence légale de sécurité. Alain Meslier n’exclut pas de demander un report de la coupure de la 2G si les délais s’avèrent intenables.

Au-delà des ascenseurs, l’extinction de la 2G, suivie de celle de la 3G d’ici 2029, touche d’autres domaines comme la téléalarme pour les logements, la téléassistance pour les personnes âgées ou dépendantes et la domotique. Orange, par exemple, prévoit une désactivation progressive de la 2G, débutant dans certains départements avant un arrêt total en septembre 2026 en France métropolitaine. SFR et Bouygues Telecom suivront un calendrier similaire, accentuant l’urgence pour tous les secteurs concernés.

