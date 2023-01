SFR va couper sa 2G en 2026 et sa 3G en 2028

SFR annonce les dates de fin pour certains de ses réseaux mobiles : l’opérateur coupera sa 2G en 2026 et sa 3G en 2028. Sans surprise, son objectif va être de se focaliser sur le support de la 4G et le déploiement de la 5G.

Voici ce qu’annonce SFR dans son communiqué :

SFR a décidé de réallouer dans les prochaines années les radiofréquences de ses réseaux 2G et 3G vers ses réseaux 4G et 5G. Cette opération permettra d’apporter plus de débit et d’améliorer encore la réactivité et la qualité de la voix grâce à la généralisation de la VOLTE. Plus intelligentes et plus sécurisées, ces dernières technologies sont également plus efficaces en matière de consommation énergétique.

L’opérateur rappelle que les réseaux 2G et 3G ont été respectivement lancés en 1991 et 2000. Ils seront coupés à la fin de 2026 pour le premier et à la fin de 2028 pour le second.

Certains produits s’appuient encore sur ces réseaux, que va-t-il donc se passer ? SFR assure avoir déjà anticipé, notamment en ce qui concerne le marché des objets connectés, en proposant le NB-IoT (Narrow-Band Internet of Things). Le groupe a ensuite commercialisé le LTE-E (Long-Term Evolution for Machines). Ces technologies en 4G prennent d’ores et déjà le relais des précédentes (en 2G-3G). D’autre part, SFR assure qu’il prendra en charge ses clients particuliers comme professionnels qui n’ont pas encore des appareils récents supportant des réseaux modernes.

Au fait, qu’en est-il de la concurrence ? Seul Orange a pour l’instant communiqué. L’opérateur historique a déjà annoncé qu’il coupera sa 2G d’ici 2025 et sa 3G d’ici 2028.