Bouygues Telecom annonce couper sa 2G en 2026 et sa 3G en 2029

C’est au tour de Bouygues Telecom d’annoncer les dates pour la fin de ses réseaux 2G et 3G. L’opérateur coupera sa 2G à la fin 2026 et sa 3G à la fin 2029. Orange et SFR ont déjà communiqué leurs calendriers, mais Free reste pour l’instant muet.

La fin des réseaux 2G et 3G chez Bouygues Telecom

C’est Jean-Christophe Ravaux, le directeur marché BtoB chez Bouygues Telecom, qui annonce les dates pour la fin de la 2G et de la 3G dans une interview avec L’Usine Digitale :

La fermeture de ces réseaux constitue une tendance de fond car ces technologies arrivent en bout de course. C’est pourquoi cela a du sens de réallouer ces fréquences à la 4G et la 5G pour une meilleure qualité de service. C’est le sens de l’histoire. Nous avons donc décidé, après avoir étudié l’intérêt pour nos clients, d’éteindre notre réseau 2G fin 2026 et notre réseau 3G fin 2029.

Pour rappel, Orange a déjà annoncé qu’il coupera son réseau 2G d’ici 2025 et son réseau 3G d’ici 2028. Pour SFR, ce sera respectivement à la fin de 2026 et à la fin de 2028. Bouygues Telecom est donc assez proche, bien qu’il accordera une année supplémentaire pour sa 3G par rapport à son concurrent au logo rouge.

Que va-t-il se passer pour les équipements qui dépendent encore du réseau ? Voici ce que le cadre de Bouygues Telecom déclare :