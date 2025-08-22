TENDANCES
Internet

Google Drive ajoute un outil d’édition vidéo

22 Août. 2025 • 17:34
0

Google ajoute une fonctionnalité permettant d’éditer des vidéos directement dans Google Drive via Google Vids, un outil d’édition vidéo accessible depuis un navigateur.

Editer Video Google Drive

Une édition vidéo simplifiée depuis le navigateur

Lors de la prévisualisation d’une vidéo dans Google Drive, un bouton « Ouvrir » apparaît en haut à droite de l’écran. En cliquant dessus, la vidéo s’ouvre dans Google Vids, où les utilisateurs peuvent rogner la vidéo pour ajuster sa durée, ajouter du texte et de la musique pour personnaliser le contenu, ou encore effectuer d’autres modifications, comme l’intégration de clips générés par Veo 3, le modèle de génération vidéo de Google, disponible dans l’application.

Une fois la vidéo ouverte dans Vids, un nouveau fichier est créé. Les utilisateurs doivent sauvegarder ou exporter ce fichier pour conserver leurs modifications, qui peuvent être partagées sous forme de fichier Google Vids ou exportées en MP4 pour un usage externe.

Pas d’usage pour les utilisateurs gratuits

Cette fonctionnalité est exclusivement disponible pour les utilisateurs disposant d’un abonnement payant, notamment :

  • Les abonnements Google Workspace Business et Enterprise.
  • Les organisations à but non lucratif.
  • Les abonnés aux modules complémentaires Gemini Education ou Gemini Education Premium.
  • Les utilisateurs avec les abonnements Google AI Pro et Google AI Ultra.
  • Ceux ayant souscrit aux modules Gemini Business et Gemini Enterprise avant leur abandon en janvier 2025.

Google Vids est activé par défaut pour les sociétés éligibles, sauf si l’accès à Google Docs a été désactivé par l’administrateur.

Google Vids fonctionne avec les versions les plus récentes de Google Chrome, Firefox et Microsoft Edge (uniquement sur Windows). La compatibilité avec d’autres navigateurs, comme Safari, peut varier, et l’édition n’est pas prise en charge sur mobile pour le moment. De plus, les formats supportés incluent MP4, MOV, OGG et WebM. S’ajoute à cela le fait que les clips individuels sont limités à une durée de 35 minutes et une taille de 4 Go.

Une intégration pratique mais limitée

Cette fonctionnalité d’édition est utile pour les utilisateurs ayant déjà des vidéos stockées dans Google Drive car elle permet des modifications rapides sans logiciel tiers. Cependant, son accès restreint aux abonnés payants limite son adoption par le grand public. De plus, l’absence de support pour l’édition mobile et la compatibilité variable avec certains navigateurs pourraient freiner son utilisation.

L’intégration de Veo 3 offre des options créatives, comme la génération de clips à partir de texte, mais cette fonctionnalité est réservée aux plans AI Pro et Ultra, renforçant la dépendance aux abonnements premium.

