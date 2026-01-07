Pénurie de RAM : Samsung alerte sur une hausse de prix des smartphones, PC et autres

Samsung avertit que les coûts des smartphones, ordinateurs et appareils connectés risquent d’augmenter en raison d’une pénurie de la RAM. Wonjin Lee, président du marketing mondial chez Samsung, attribue cette tension sur les approvisionnements à la demande sans précédent des data centers pour l’intelligence artificielle.

L’explosion de l’IA sature les capacités de production

La course effrénée à la construction de data centers pour l’IA crée un déséquilibre majeur sur le marché des composants. Cette industrie est extrêmement gourmande en mémoire à large bande passante (HBM), un produit très lucratif qui a propulsé les cours de bourse de Samsung et de son rival SK Hynix vers de nouveaux sommets.

Cependant, cette focalisation sur l’IA restreint les lignes d’approvisionnement pour les autres usages courants. La pénurie de RAM concerne désormais une large gamme de produits, allant des ordinateurs portables aux appareils électroménagers connectés, en passant par les voitures autonomes et les smartphones. Wonjin Lee a confirmé lors du CES 2026 à Las Vegas que ces problèmes d’approvisionnement en semi-conducteurs toucheraient l’ensemble du secteur.

Les conséquences financières de cette pénurie sont immédiates. « Les prix augmentent au moment même où nous parlons », a déclaré Wonjin Lee lors d’une interview avec Bloomberg. Bien que le géant sud-coréen souhaite éviter de répercuter la hausse de prix aux acheteurs, la situation atteint un point critique où une réévaluation des tarifs des produits devient inévitable.

Samsung reste optimiste grâce à sa double casquette

Samsung n’est pas le seul acteur à tirer la sonnette d’alarme. En effet, Dell et Xiaomi ont déjà prévenu de potentielles augmentations de tarifs. Aussi, Lenovo a commencé à stocker de la RAM dès l’année dernière par anticipation. Pour sa part, Counterpoint Research prévoyait en novembre une augmentation de 50 % du prix des modules de mémoire jusqu’au deuxième trimestre de cette année.

Malgré ce contexte inflationniste, Samsung jouit d’un avantage stratégique sur ses concurrents : l’entreprise fabrique ses propres composants, ce qui la rend moins vulnérable que les marques dépendantes de fournisseurs tiers. Wonjin Lee estime que l’entreprise surperformera le marché global.

Le dirigeant affiche un optimisme marqué pour l’année 2026, supérieur à celui de l’année précédente. Il mise sur le renouvellement du parc mobile, porté par les utilisateurs désireux de mettre à niveau leurs téléphones pour profiter des nouvelles technologies liées à l’intelligence artificielle.