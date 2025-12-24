TENDANCES
Actualité Mobiles et Tablettes

50 000 smartphones, tablettes et ordinateurs ont été volés dans un entrepôt avant Noël

24 Déc. 2025 • 14:10
0

Dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 décembre, un cambriolage a visé un entrepôt logistique situé à Dugny en Seine-Saint-Denis, juste avant Noël. Le butin, composé de plus de 50 000 smartphones, tablettes et ordinateurs, représente un préjudice provisoire estimé à 37 millions d’euros.

Oppo-reno-13-5g

Un entrepôt avec 50 000 appareils tech volés

La cible de cette attaque est le groupe chinois JD.com, un poids lourd du e-commerce multimédia, présent depuis peu en France. Les malfaiteurs ont pénétré dans les locaux avec une efficacité redoutable, profitant d’une faille de sécurité majeure : le système d’alarme était inopérant cette nuit-là. De plus, ils ont réussi à neutraliser les caméras de vidéosurveillance internes avant de passer à l’action.

Le gérant a découvert l’effraction lundi matin, constatant le portail grand ouvert et plusieurs accès forcés. À l’intérieur, le constat est lourd avec une trentaine de palettes entières ont été subtilisées.

L’inventaire des objets volés révèle la disparition de 50 456 articles. Le stock dérobé se compose essentiellement de produits des marques chinoises Honor et Oppo. La liste comprend des smartphones,  des ordinateurs portables, des tablettes et des écouteurs sans fil.

Face à la sophistication de l’opération, le parquet de Bobigny a confirmé à Franceinfo avoir ouvert une enquête pour vol et recel en bande organisée ainsi qu’association de malfaiteurs. Les investigations ont été confiées aux spécialistes de la brigade de répression du banditisme (BRB) qui concentrent désormais leurs efforts sur l’analyse des images de vidéosurveillance des zones environnantes pour retrouver la trace des cambrioleurs.

Signaler une erreur dans le texte

