Internet

Grosse panne pour YouTube : l’application et la page d’accueil touchées, Google annonce que « le problème est résolu »

2 min.
18 Fév. 2026 • 10:35
1

Des millions d’utilisateurs dans le monde (dont votre serviteur) ont rencontré des difficultés d’accès à YouTube ce 17 février 2026 en fin de journée. À partir d’environ 19h45 (heure de la côte Est des États-Unis) et donc vers 1 heure du mat en France, les signalements se sont multipliés, avec un pic peu après 20h. Les plateformes de suivi des pannes ont enregistré près de 300 000 alertes en quelques minutes, signe d’un incident de grande ampleur.

Les problèmes ont principalement affecté les fonctionnalités essentielles, la page d’accueil étant inaccessible, le fil d’abonnements indisponible sans oublier l’ impossibilité d’afficher les Shorts. L’application mobile comme la version web étaient concernées. En revanche, l’accès direct à certaines vidéos via des liens directs ou des intégrations externes semblait toujours opérationnel.

YouTube Logo

Un bug lié au système de recommandations

Google a fini par réagir en reconnaissant un dysfonctionnement partiel. Dans son message officiel, l’entreprise précise qu’« Un problème avec notre système de recommandations a empêché l’affichage des vidéos sur différentes surfaces de YouTube, y compris la page d’accueil, l’application YouTube, YouTube Music et YouTube Kids. La page d’accueil est de retour, mais nous travaillons encore à un correctif complet. » Quelques heures plus tard le géant américain annonçait que « le problème est résolu ». 

Si YouTube TV et YouTube Music ont été moins impactés, le cœur de la plateforme vidéo a bel et bien été perturbé. Cet incident souligne au passage la dépendance du service à ses algorithmes de recommandation, véritables moteurs de navigation et de découverte.

Alors que Google poursuit le déploiement d’un correctif global, cette panne rappelle à quel point l’écosystème YouTube repose sur une infrastructure complexe, où la moindre faille peut rapidement affecter l’expérience de centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde.

Un commentaire pour cet article :

  • Snarkoi
    18 Fév. 2026 • 10:46
    Perso j’en avais rien a fr de la page d’accueil car j’ai désactivé les recommandations (historiques de visionnage), et mes abonnements marchaient du coup je n’ai pas été plus impacté que n’importe qui d’autre.

