KultureGeek Internet Google supprime les vidéos IA des personnages Disney après une mise en demeure
Google supprime les vidéos IA des personnages Disney après une mise en demeure

13 Déc. 2025 • 9:00
Moins de 48 heures après avoir reçu une mise en demeure, Google a procédé au retrait de dizaines de vidéos générées par intelligence artificielle mettant en scène des persoonages de Disney. Les liens YouTube signalés affichent désormais un message confirmant leur indisponibilité suite à une réclamation pour atteinte aux droits d’auteur.

Marvel vs Star Wars vs Pixar vs Disney

Le nettoyage commence sur YouTube pour les vidéos IA

L’action de Google fait suite à une exigence immédiate de Disney. La société de Mickey avait identifié et signalé une série de contenus générés par IA, souvent via l’outil vidéo de Google nommé Veo. Ces clips mettaient en vedette des figures emblématiques telles que Mickey, Deadpool, ainsi que des personnages issus des univers Star Wars et Les Simpson.

La liste fournie par Disney dans sa lettre de mise en demeure est exhaustive. Elle inclut des demandes de retrait pour des contenus liés à de nombreuses franchises majeures, dont La Reine des Neiges, Vaiana, Toy Story, Iron Man, Lilo & Stitch et Winnie l’ourson. L’entreprise exige non seulement la suppression des vidéos existantes, mais réclame également que Google cesse d’utiliser ses personnages pour entraîner ses modèles d’IA et mette en place des garde-fous techniques pour empêcher la génération future de tels contenus.

Une attaque visant Google… et un accord avec OpenAI

Ce bras de fer intervient dans un contexte stratégique particulier. Juste avant d’avoir lancé cette offensive contre Google, Disney a officialisé un investissement d’un milliard de dollars dans OpenAI. Cet accord de licence permettra aux utilisateurs de Sora de créer légalement des vidéos par IA avec 200 personnages de Disney, traçant ainsi une ligne claire entre l’usage autorisé et l’usage illégal.

Face à ces accusations, Google tente de calmer le jeu en mettant en avant sa collaboration historique avec le studio. « Nous entretenons une relation de longue date et mutuellement bénéfique avec Disney, et nous continuerons à dialoguer avec eux », a déclaré l’entreprise à Variety.

Google défend toutefois son approche technique. « De manière plus générale, nous utilisons des données publiques provenant du Web ouvert pour développer notre IA et avons mis en place des contrôles innovants supplémentaires en matière de droits d’auteur, tels que Google Extended et Content ID pour YouTube qui permettent aux sites et aux détenteurs de droits d’auteur de contrôler leur contenu ».

