[CES 2026] HP Eliteboard G1a : un PC Windows complet dissimulé dans un ingénieux clavier

HP repense le concept même de l’ordinateur portable avec une approche aussi audacieuse qu’atypique. Baptisé Eliteboard G1a, ce nouvel appareil intègre l’ensemble d’un PC Windows… directement dans un clavier. Une proposition particulièrement originale donc et pensée avant tout pour les environnements professionnels.

Un ordinateur de bureau miniaturisé dans un clavier

À première vue, l’Eliteboard G1a ressemble à un clavier QWERTY standard avec pavé numérique intégré. Mais sous cette apparence familière se cache un véritable ordinateur complet. HP y a intégré un processeur AMD Ryzen, de la mémoire vive, du stockage interne, ainsi que des haut-parleurs et des microphones. L’ensemble fonctionne sous Windows, sans module externe supplémentaire.

Il suffit de connecter le clavier à un écran compatible via un câble USB-C pour que le système s’active et se comporte comme un PC de bureau classique. Deux ports USB-C sont présents, permettant d’alimenter l’appareil, de brancher des accessoires ou de fonctionner même avec un écran dépourvu d’alimentation USB-C. Certaines configurations disposeront également d’une batterie intégrée.

Un concept pensé pour les usages professionnels

Si l’intérêt face à un ordinateur portable peut sembler limité au premier abord, il ne faut pas oublier que HP cible ici clairement les entreprises. L’Eliteboard G1a fait partie de la gamme professionnelle de HP et se destine aux bureaux partagés, aux postes de travail flexibles et aux déplacements internes. Transporter uniquement son clavier-PC pour le brancher sur n’importe quel écran devient un gain de simplicité et de souplesse pour la gestion des postes de travail.

L’Eliteboard G1a est attendu pour le mois de mars. Son prix n’a pas encore été communiqué, mais ce concept singulier pourrait bien séduire les organisations en quête de solutions informatiques compactes et modulaires.