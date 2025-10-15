TENDANCES
KultureGeek Internet Veo 3.1 : Google améliore son outil de génération vidéo par IA et Flow
Internet

Veo 3.1 : Google améliore son outil de génération vidéo par IA et Flow

15 Oct. 2025 • 19:14
0

Google présente Veo 3.1, nouvelle version de son modèle de génération vidéo par intelligence artificielle. Cette mise à jour renforce à la fois le réalisme visuel et la qualité sonore, tout en offrant davantage de contrôle narratif aux créateurs. Cela succède à Veo 3, annoncé lors de la conférence I/O 2025 au printemps.

Google Veo 3.1

Un rendu audio‑visuel plus riche

Google Veo 3.1 propose des avancées marquées dans la compréhension de la narration, des styles cinématographiques et des interactions entre personnages. Le modèle se distingue par des textures et un éclairage plus naturels, ainsi qu’un son plus précis et nuancé. L’outil qui permet d’avoir une vidéo juste en écrivant du texte s’aligne désormais plus fidèlement sur les prompts tout en améliorant la cohérence entre image et audio.

Google propose également Veo 3.1 Fast, une déclinaison optimisée pour les rendus rapides. Ces deux modèles sont intégrés à l’application Gemini, accessibles via l’API de Gemini et celle de Vertex, et prennent en charge les formats vidéo horizontaux (16 × 9) et verticaux (9 × 16).

Flow, le studio de montage piloté par l’IA

L’outil de création Flow bénéficie d’une refonte profonde pour exploiter toute la puissance du modèle Veo 3.1. De nouvelles options de génération audio arrivent dans plusieurs modules :

  • Ingrédients pour la vidéo : capable d’assembler en une vidéo des images de personnages, d’objets et de styles variés.
  • Extension de scène : prolonge un clip vidéo en recréant la suite des images à partir de sa dernière seconde.
  • Images vers vidéo : fait la transition entre deux images fixes.

Flow devient aussi un véritable outil d’édition : il permet d’insérer des éléments comme des objets ou des personnages, tout en gérant automatiquement les ombres et la lumière pour conserver le réalisme de la scène. Google prévoit d’ajouter prochainement une fonction de suppression d’éléments, capable de reconstituer l’arrière‑plan pour un montage sans traces.

