Flow : Google dévoile un outil de création de film entièrement basé sur les IA Veo, Imagen et Gemini

C’était sans doute la présentation logicielle la plus impressionnante de la conférence Google I/O : Google a dévoilé Flow, un puissant outil de création de film « conçu par et pour les créateurs ». En quelques clics et avec de simples prompts, il devient possible de créer des clips ou des séquences de films avec une précision inégalée s’agissant d’IA générative. Flow fusionne trois IA, Veo, Imagen et Gemini, mais c’est évidemment Veo, l’IA générative de vidéos, qui est au cœur du processus de création. Il est possible de couper une scène générée, l’étendre, la modifier, toujours avec une simplicité quasi enfantine, soit avec des prompts via Gemini, soit en utilisant l’interface Scenebuilder.



L’outil propose un contrôle quasi total de la caméra (zoom, panoramique, angles, perspectives), la modification des prises, une gestion fine des ressources disponibles, et il sera même possible d’aller chercher l’inspiration via Glow TV, un fil/vitrine de contenus présentant les meilleures créations générées via Flow. Flow est disponible uniquement aux Etats-Unis dans un premier temps, et via deux formules d’abonnement, l’une à 30 dollars qui permet d’utiliser Veo 2, et la seconde à 250 dollars qui est basée sur Veo 3, la toute dernière version du générateur de vidéos.