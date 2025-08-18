YouTube utilise l’IA pour deviner l’âge des utilisateurs

YouTube a commencé à utiliser l’intelligence artificielle pour deviner l’âge de ses utilisateurs aux États-Unis, une mesure destinée à empêcher les enfants d’accéder à du contenu inapproprié.

Une réponse aux préoccupations sur la sécurité

Cette initiative s’inscrit dans un mouvement plus large visant à sécuriser les réseaux sociaux pour les jeunes utilisateurs. Toutefois, certains utilisateurs expriment déjà leurs inquiétudes concernant l’impact sur leur vie privée et leur expérience sur la plateforme.

La technologie développée analyse l’activité des utilisateurs pour déterminer s’ils sont majeurs ou mineurs, indépendamment de la date de naissance déclarée lors de leur inscription. Actuellement, YouTube teste cet outil auprès d’un nombre limité d’utilisateurs américains, avant un déploiement plus large prévu dans les prochains mois.

Lorsque l’IA identifie un utilisateur comme mineur, YouTube applique automatiquement ses mesures de sécurité existantes pour les adolescents. Ces restrictions concernent notamment certains types de contenu sensible, comme les vidéos violentes ou à connotation sexuelle.

Cependant, les adultes incorrectement identifiés comme mineurs devront fournir une pièce d’identité, une carte bancaire ou un selfie pour prouver leur âge. Cette exigence suscite déjà l’inquiétude de nombreux utilisateurs qui craignent d’être mal classés par la technologie.

Par ailleurs, les experts en vie privée s’alarment de voir les adultes contraints de transmettre des informations personnelles sensibles pour vérifier leur âge.

Les critères d’analyse de l’intelligence artificielle

Le système s’appuie sur plusieurs signaux pour déterminer si un utilisateur a moins de 18 ans. Il analyse notamment les types de vidéos recherchées et visionnées, ainsi que l’ancienneté du compte.

Les utilisateurs identifiés comme mineurs par l’IA bénéficient automatiquement des mesures de sécurité de la plateforme. Ces protections incluent des restrictions sur certains contenus, des recommandations ajustées, l’interdiction de visionner de manière répétitive certains types de vidéos, des rappels pour faire une pause et la désactivation de la publicité personnalisée.

Le nouveau système de vérification d’âge par IA ne fonctionne que pour les utilisateurs connectés. Les jeunes peuvent donc toujours contourner certaines mesures de sécurité en accédant au site sans compte. Néanmoins, les utilisateurs non connectés ne peuvent pas accéder au contenu restreint par âge.

Une tendance généralisée sur les réseaux sociaux

YouTube et les autres plateformes renforcent leurs mesures de vérification d’âge après avoir été critiquées. Les adolescents pouvaient facilement contourner leurs protections en s’inscrivant avec une fausse date de naissance.

Ces préoccupations émergent dans un contexte de surveillance accrue de la part des parents et des législateurs. Ces derniers s’inquiètent depuis longtemps que ces sites nuisent à la sécurité et à la santé mentale des enfants.

Meta a annoncé qu’il utilise également l’IA pour identifier les adolescents mentant sur leur âge sur Instagram. L’objectif est d’appliquer des protections étendues pour la sécurité des jeunes. De même, TikTok emploie cette technologie pour détecter les utilisateurs potentiellement âgés de moins de 13 ans, soit l’âge minimum requis pour utiliser le réseau social.

Cette évolution technologique marque une étape dans l’effort des plateformes numériques pour créer un environnement en ligne plus sûr pour les mineurs, tout en soulevant de nouvelles questions sur l’équilibre entre protection et respect de la vie privée.