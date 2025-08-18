TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet YouTube utilise l’IA pour deviner l’âge des utilisateurs
Internet

YouTube utilise l’IA pour deviner l’âge des utilisateurs

18 Août. 2025 • 9:00
3

YouTube a commencé à utiliser l’intelligence artificielle pour deviner l’âge de ses utilisateurs aux États-Unis, une mesure destinée à empêcher les enfants d’accéder à du contenu inapproprié.

YouTube Icone Logo

Une réponse aux préoccupations sur la sécurité

Cette initiative s’inscrit dans un mouvement plus large visant à sécuriser les réseaux sociaux pour les jeunes utilisateurs. Toutefois, certains utilisateurs expriment déjà leurs inquiétudes concernant l’impact sur leur vie privée et leur expérience sur la plateforme.

La technologie développée analyse l’activité des utilisateurs pour déterminer s’ils sont majeurs ou mineurs, indépendamment de la date de naissance déclarée lors de leur inscription. Actuellement, YouTube teste cet outil auprès d’un nombre limité d’utilisateurs américains, avant un déploiement plus large prévu dans les prochains mois.

Lorsque l’IA identifie un utilisateur comme mineur, YouTube applique automatiquement ses mesures de sécurité existantes pour les adolescents. Ces restrictions concernent notamment certains types de contenu sensible, comme les vidéos violentes ou à connotation sexuelle.

Cependant, les adultes incorrectement identifiés comme mineurs devront fournir une pièce d’identité, une carte bancaire ou un selfie pour prouver leur âge. Cette exigence suscite déjà l’inquiétude de nombreux utilisateurs qui craignent d’être mal classés par la technologie.

Par ailleurs, les experts en vie privée s’alarment de voir les adultes contraints de transmettre des informations personnelles sensibles pour vérifier leur âge.

Les critères d’analyse de l’intelligence artificielle

Le système s’appuie sur plusieurs signaux pour déterminer si un utilisateur a moins de 18 ans. Il analyse notamment les types de vidéos recherchées et visionnées, ainsi que l’ancienneté du compte.

Icône de l'application YouTube

Les utilisateurs identifiés comme mineurs par l’IA bénéficient automatiquement des mesures de sécurité de la plateforme. Ces protections incluent des restrictions sur certains contenus, des recommandations ajustées, l’interdiction de visionner de manière répétitive certains types de vidéos, des rappels pour faire une pause et la désactivation de la publicité personnalisée.

Le nouveau système de vérification d’âge par IA ne fonctionne que pour les utilisateurs connectés. Les jeunes peuvent donc toujours contourner certaines mesures de sécurité en accédant au site sans compte. Néanmoins, les utilisateurs non connectés ne peuvent pas accéder au contenu restreint par âge.

Une tendance généralisée sur les réseaux sociaux

YouTube et les autres plateformes renforcent leurs mesures de vérification d’âge après avoir été critiquées. Les adolescents pouvaient facilement contourner leurs protections en s’inscrivant avec une fausse date de naissance.

Ces préoccupations émergent dans un contexte de surveillance accrue de la part des parents et des législateurs. Ces derniers s’inquiètent depuis longtemps que ces sites nuisent à la sécurité et à la santé mentale des enfants.

Meta a annoncé qu’il utilise également l’IA pour identifier les adolescents mentant sur leur âge sur Instagram. L’objectif est d’appliquer des protections étendues pour la sécurité des jeunes. De même, TikTok emploie cette technologie pour détecter les utilisateurs potentiellement âgés de moins de 13 ans, soit l’âge minimum requis pour utiliser le réseau social.

Cette évolution technologique marque une étape dans l’effort des plateformes numériques pour créer un environnement en ligne plus sûr pour les mineurs, tout en soulevant de nouvelles questions sur l’équilibre entre protection et respect de la vie privée.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

YouTube Peak Points Internet

YouTube : les publicités seront bientôt encore plus irritantes

YouTube Icone Logo Internet

YouTube va utiliser l’IA pour identifier et limiter les comptes de mineurs

Intelligence artificielle Internet

YouTube : les Youtubeurs peuvent désormais accepter que leur contenu entraine des modèles d’IA

Screen Culture Internet

YouTube démonétise deux chaînes qui diffusaient de faux trailers de films réalisés à l’IA

3 commentaires pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Logo

Google écope d’une amende de 30,7 millions d’euros en Australie pour pratiques anticoncurrentielles

18 Août. 2025 • 13:22
0 Internet

Google a accepté de payer une amende de 55 millions de dollars australiens (30,7 millions d’euros) en Australie, après que...

ChatGPT OpenAI Logos

ChatGPT Go, l’abonnement IA à 4 euros, prépare son arrivée dans le monde

18 Août. 2025 • 11:06
0 Internet

OpenAI s’apprête à lancer ChatGPT Go, un nouvel abonnement d’intelligence artificielle à prix réduit, selon une...

YouTube Icone Logo

YouTube utilise l’IA pour deviner l’âge des utilisateurs

18 Août. 2025 • 9:00
3 Internet

YouTube a commencé à utiliser l’intelligence artificielle pour deviner l’âge de ses utilisateurs aux États-Unis,...

tineco-floor-one-s7-pro Tests

[Test] Tineco Floor One S7 Pro : l’aspirateur-laveur haut de gamme qui veut remplacer balai et serpillière

17 Août. 2025 • 21:18
0
deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos high-tech du 15 aout

15 Août. 2025 • 21:41
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article D’autres dirigeants d’Apple sont sur le départ après Jeff Williams

D’autres dirigeants d’Apple sont sur le départ après Jeff Williams

18 Aug. 2025 • 12:21

image de l'article L’iPhone 18 standard au début 2027 plutôt qu’à l’automne 2026, ça se confirme

L’iPhone 18 standard au début 2027 plutôt qu’à l’automne 2026, ça se confirme

18 Aug. 2025 • 10:03

image de l'article iPhone 17 : une partie de la production a débuté en Inde avec Foxconn

iPhone 17 : une partie de la production a débuté en Inde avec Foxconn

18 Aug. 2025 • 8:25

image de l'article Apple Watch 2026 : un nouveau design et d’autres nouveautés

Apple Watch 2026 : un nouveau design et d’autres nouveautés

17 Aug. 2025 • 17:03

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site