KultureGeek Hors-Sujet IA : Meta confirme le départ de Yann Lecun ; les dessous et les conséquences de ce petit séisme
Hors-Sujet

IA : Meta confirme le départ de Yann Lecun ; les dessous et les conséquences de ce petit séisme

20 Nov. 2025 • 11:15
Figure majeure de l’intelligence artificielle, le français Yann LeCun quitte officiellement Meta pour lancer sa propre structure dédiée à une nouvelle technologie d’IA. Selon un mémo interne, l’objectif du scientifique consiste à « amener la prochaine grande révolution de l’IA : des systèmes qui comprennent le monde physique, disposent d’une mémoire persistante, peuvent raisonner et planifier des actions complexes ». Une ambition qui marque une rupture nette avec la stratégie actuelle de Meta, largement tournée vers l’IA générative.

Le départ de LeCun n’est pas totalement surprenant en soi. Plusieurs sources évoquent des « clashs internes » au moment où Meta restructurait sa division de recherche, reléguant progressivement le scientifique derrière de nouveaux profils très médiatisés. Ce repositionnement aurait accentué un fossé déjà présent, LeCun jugeant depuis longtemps que les modèles de langage actuels ne mèneront ni à l’AGI ni à des avancées réellement fondamentales.

Yan LeCun

Un visionnaire focalisé sur les “world models”

Yann LeCun défend depuis plusieurs années une voie alternative : celle des modèles d’apprentissage capables de comprendre le monde par l’observation, à partir d’images, de mouvements ou d’objets en interaction. Il n’hésite pas à affirmer que les IA actuelles restent « moins intelligentes qu’un chat » tant qu’elles ne savent pas raisonner sur la causalité ou manipuler des concepts ancrés dans la réalité physique. LeCun se positionnerait donc sur le créneau bourgeonnant des « World Models », des IA particulièrement douées pour la simulation d’éléments physiques, capables par exemple d’entrainer des robots virtuellement ou de simuler le comportement de voitures autonomes.

Une collaboration future avec Meta malgré tout ?

Meta devrait toutefois rester partenaire de cette nouvelle startup, qui promet d’innover dans des domaines parfois proches, mais aussi très éloignés des activités du géant américain. LeCun préfère d’ailleurs parler d’AMI — pour Advanced Machine Intelligence — un terme qu’il juge plus adapté que l’hypothétique AGI. Ce dernier confie en outre que « poursuivre l’objectif de l’AMI dans une entité indépendante permet d’en maximiser l’impact ».

Avec ce départ, l’écosystème de l’IA voit l’un de ses architectes historiques ouvrir un nouveau chapitre. Les prochains mois diront si son pari — dépasser les limites actuelles des LLM et réinventer les bases mêmes de l’intelligence artificielle — amorcera réellement la prochaine grande vague technologique.

