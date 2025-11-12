TENDANCES
KultureGeek Hors-Sujet IA : le prix Turing Yan LeCun quitterait Meta pour lancer sa propre startup
Hors-Sujet

IA : le prix Turing Yan LeCun quitterait Meta pour lancer sa propre startup

12 Nov. 2025 • 10:50
C’est un petit séisme qui s’annonce : le français Yann LeCun, lauréat du prestigieux prix Turing 2018 et directeur de la recherche IA du groupe Meta, s’apprêterait à quitter la firme de Zuckerberg dans les prochains mois pour fonder sa propre start-up. D’après des informations d' »insiders », LeCun serait déjà en discussion pour lever des fonds et se consacrer à la création de ce qu’il appelle des « world models », soit des systèmes d’intelligence artificielle capables de simuler et comprendre l’environnement physique dans lequel ils évoluent, au-delà des simples modèles de langage.
Ce départ interviendrait à un moment charnière pour Meta, qui a récemment réorganisé ses activités IA pour accélérer la mise sur le marché de solutions génériques, gros modèles de langage compris, et qui a débauché une armada de pointures en IA (dont certaines en provenance d’Apple) pour sa « Superintelligence ».

Yan LeCun

Divergence de vision entre recherche fondamentale et produits commerciaux

LeCun avait fondé en 2013 le laboratoire FAIR (Facebook Artificial Intelligence Research), consacré à des recherches à long terme. Or, la nouvelle direction prise par Meta privilégie désormais le développement de produits IA à fort rendement, sous l’impulsion du nouveau pôle Superintelligence dirigé par Alexandr Wang. Cette stratégie a visiblement exacerbé les écarts de vision entre LeCun – qui doutait de la capacité des grands modèles de langage à atteindre rapidement l’IA générale (IAG) – et les dirigeants de Meta (dont en premier lieu Mark Zuckerberg).

Une lourde perte pour Meta

La perte de LeCun est un signal fort : Meta perd une figure emblématique du domaine, à un moment où sa compétitivité dans le secteur est particulièrement scrutée par les spécialistes et les investisseurs. Le prochain projet du scientifique français pourrait en outre bouleverser les standards actuels, en se concentrant sur des agents intelligents capables de raisonner à partir de vidéos, de données spatiales et de simulation environnementale.

