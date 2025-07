Meta fait l’acquisition de la startup Play AI, spécialiste des voix humaines réalistes générées par l’IA

Après les discussions, la confirmation presque logique : Meta a confirmé il y a quelques heures avoir racheté la start-up Play AI spécialisée dans la génération de voix humaines réalistes à l’aide de l’intelligence artificielle. Un mémo interne cité par Bloomberg précise en outre que l’intégralité de l’équipe de Play AI rejoindra Meta dès la semaine prochaine. Ce rachat s’inscrit dans la stratégie de Meta visant à renforcer rapidement ses capacités dans des domaines clés comme l’intelligence artificielle (Meta AI), les avatars d’IA, et les wearables (comme le Meta Quest ou les lunettes XR, là encore dopés là encore à l’IA).

La firme dirigée par Mark Zuckerberg fait feu de tout bois et investit massivement dans l’IA depuis plusieurs années : l’entreprise a récemment recruté, à coups de centaines de millions de dollars, des talents de chez OpenAI ou d’Apple, et a signé un partenariat avec Scale AI, dont le CEO Alexandr Wang dirige désormais un nouveau groupe de travail axé sur la « superintelligence ». Les modalités financières du rachat de Play AI n’ont pas encore été rendues publiques et l’on ne connait donc pas le montant de la transaction.