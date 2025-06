Scale AI : le CEO rejoint Meta… qui investit 14 milliards de dollars dans la startup d’IA !

Après les rumeurs, la confirmation : Scale AI, une entreprise spécialisée dans l’étiquetage de données pour l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle, a confirmé avoir reçu un investissement majeur de Meta, valorisant la startup à 29 milliards de dollars. Meta aurait ainsi investi environ 14,3 milliards de dollars pour acquérir 49 % des parts de Scale AI. Ce n’est donc pas un rachat au sens propre (Meta ne dispose pas de la majorité des parts), contrairement à ce qui avait été affirmé de prime abord par plusieurs médias. Parallèlement à cet investissement massif, Alexandr Wang, cofondateur et CEO de ScaleAI, quitte son poste pour rejoindre Meta afin de contribuer à ses efforts en matière de « superintelligence ». Bien que Wang occupe désormais un poste important chez Meta, ce dernier conservera un rôle au sein du conseil d’administration de Scale désormais dirigée par Jason Droege à titre intérimaire.

Alexandr Wang, le plus jeune milliardaire dans le monde, rejoint l’équipe de Meta en quête de la « Superintelligence »

Meta voit en ce partenariat stratégique un levier pour rattraper son retard dans la course à l’IA face à Google, OpenAI ou encore Anthropic. Les 14 milliards d’investissement permettront aussi à Scale de rémunérer ses actionnaires tout en finançant sa croissance, et ce sans compromettre son indépendance. Depuis plusieurs années, les plus grands laboratoires d’IA comptent sur Scale AI pour produire et annoter les données nécessaires à l’entraînement de leurs modèles. L’entreprise a récemment commencé à recruter des profils très qualifiés, comme des chercheurs titulaires de doctorats ou des ingénieurs seniors, afin de répondre aux besoins croissants de ces laboratoires d’IA de pointe.