Meta monte une équipe d’experts pour atteindre la « superintelligence artificielle »

Si l’on en croit les bonnes sources de Bloomberg et du New-York Times, le CEO de Meta Mark Zuckerberg serait en train de constituer une équipe d’experts pour atteindre la « superintelligence artificielle » ! Lors une discussion de groupe WhatsApp nommée « Recruiting Party » Zuckerberg aurait évoqué la nécessité de recruter des têtes pensantes avec d’autres dirigeants de l’entreprise. Suite à cette discussion, le patron de Meta aurait commencé à se charger en personne du recrutement, et disposerait même d’une liste personnelle de chercheurs en IA, d’ingénieurs en infrastructure et d’entrepreneurs. Au cours du mois dernier, Zuckerberg aurait invité certaines de ces pointures à déjeuner et à dîner dans ses résidences californiennes, l’objectif étant de les convaincre d’intégrer Meta.

Si l’on en croit le Times, cette team pour la super-IA serait déjà forte de plusieurs membres illustres dans le secteur de la tech, à l’instar de Alexandr Wang, le fondateur de la startup Scale AI (dont la société a été rachetée par Meta il y a quelques jours). Meta prévoit d’ailleurs d’investir des milliards de dollars dans cette entreprise qui fournit des données d’entraînement pour les modèles d’IA. Zuckerberg aurait en outre souligné lors de cette discussion WhatsApp que le modèle économique publicitaire de Meta pourrait financer les investissements dans le développement IA, même s’il fallait pour cela débourser des dizaines de milliards de dollars.

A noter que la superintelligence artificielle que vise Meta se situe à un niveau encore supérieur à l’IAG, l' »intelligence artificielle générale » dont l’objectif est d’égaler les capacités de raisonnement humain. Il s’agit désormais d’aller au delà des possibilités de notre pauvre cerveau humain tout limité (et il suffit de s’intéresser aux infos récentes pour constater en effet à quel point l’humain se rapproche plus rapidement du Simpsons que de Leonard de Vinci). Avant d’arriver à cette IA omnisciente, Meta doit déjà corriger les points faibles de son modèle de langage Llama 4 (très critiqué à sa sortie) et peaufiner « Behemoth » Llama 4, une IA déjà retardée dont l’objectif est rien moins que de surpasser des LLMs établis comme GPT-4.5, Claude Sonnet 3.7 et Gemini 2.0.