Galaxy Buds 3 FE : Samsung annonce ses écouteurs intégrant Gemini

Samsung enrichit sa gamme d’écouteurs sans fil avec les Galaxy Buds 3 FE, une version « Fan Edition » qui combine des fonctionnalités premium et un prix accessible. Annoncés aujourd’hui, ces écouteurs promettent une expérience audio améliorée, une intégration de l’assistant Gemini et un design modernisé.

Un design inspiré des Galaxy Buds 3 Pro

Exit la forme « haricot » des précédents modèles : les Galaxy Buds 3 FE adoptent un design en tige, proche de celui des Galaxy Buds 3 Pro. Selon Samsung, ce choix vise à optimiser l’expérience utilisateur, notamment grâce à des embouts en silicone qui assurent un meilleur ajustement et une isolation sonore renforcée. Contrairement aux modèles haut de gamme, ces écouteurs abandonnent les bandes LED décoratives, privilégiant un style épuré en noir mat ou gris avec des accents semi-transparents. Ce design, à la fois moderne et fonctionnel, s’adapte aussi bien aux trajets quotidiens qu’aux appels en extérieur.

Son de qualité et intégration de Gemini

Samsung met l’accent sur la qualité sonore avec des haut-parleurs plus grands, offrant des basses profondes et des aigus clairs. L’annulation active du bruit (ANC) a été optimisée pour réduire les bruits ambiants, idéale pour les environnements bruyants comme les transports en commun. Pour les appels, la technologie Crystal Clear Call, basée sur un modèle d’apprentissage automatique, isole la voix de l’utilisateur, même dans des conditions venteuses. Les micros, repositionnés pour être plus proches de la bouche, améliorent également la clarté des conversations.

Les Galaxy Buds 3 FE se distinguent par leur compatibilité avec Gemini, l’assistant IA de Google, une première pour des écouteurs Samsung au lancement. En disant « Hey Google », les utilisateurs peuvent accéder à des commandes vocales sans les mains, en complément du support de Bixby. Cette fonctionnalité, déjà disponible sur les Galaxy Buds 3 et 3 Pro mais limitée à Android 16 (One UI 8), enrichit l’expérience pour les utilisateurs de smartphones Galaxy.

Côté autonomie, les écouteurs offrent 6 heures d’autonomie avec l’ANC activée (8,5 heures sans) et jusqu’à 24 heures supplémentaires avec le boîtier de charge, pour un total de 30 heures sans ANC.

Prix et disponibilité

Disponibles dès le 4 septembre, les Galaxy Buds 3 FE seront vendus au prix de 149,99 dollars , sans précommandes pour l’instant sur le site officiel de Samsung. Il n’y a pas encore le tarif pour l’Europe mais on peut se douter que ce sera au-delà de 150 euros.