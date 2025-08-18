TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires Galaxy Buds 3 FE : Samsung annonce ses écouteurs intégrant Gemini
Matériel et Accessoires

Galaxy Buds 3 FE : Samsung annonce ses écouteurs intégrant Gemini

18 Août. 2025 • 17:37
0

Samsung enrichit sa gamme d’écouteurs sans fil avec les Galaxy Buds 3 FE, une version « Fan Edition » qui combine des fonctionnalités premium et un prix accessible. Annoncés aujourd’hui, ces écouteurs promettent une expérience audio améliorée, une intégration de l’assistant Gemini et un design modernisé.

Ecouteurs Samsung Galaxy Buds 3 FE

Un design inspiré des Galaxy Buds 3 Pro

Exit la forme « haricot » des précédents modèles : les Galaxy Buds 3 FE adoptent un design en tige, proche de celui des Galaxy Buds 3 Pro. Selon Samsung, ce choix vise à optimiser l’expérience utilisateur, notamment grâce à des embouts en silicone qui assurent un meilleur ajustement et une isolation sonore renforcée. Contrairement aux modèles haut de gamme, ces écouteurs abandonnent les bandes LED décoratives, privilégiant un style épuré en noir mat ou gris avec des accents semi-transparents. Ce design, à la fois moderne et fonctionnel, s’adapte aussi bien aux trajets quotidiens qu’aux appels en extérieur.

Son de qualité et intégration de Gemini

Samsung met l’accent sur la qualité sonore avec des haut-parleurs plus grands, offrant des basses profondes et des aigus clairs. L’annulation active du bruit (ANC) a été optimisée pour réduire les bruits ambiants, idéale pour les environnements bruyants comme les transports en commun. Pour les appels, la technologie Crystal Clear Call, basée sur un modèle d’apprentissage automatique, isole la voix de l’utilisateur, même dans des conditions venteuses. Les micros, repositionnés pour être plus proches de la bouche, améliorent également la clarté des conversations.

Les Galaxy Buds 3 FE se distinguent par leur compatibilité avec Gemini, l’assistant IA de Google, une première pour des écouteurs Samsung au lancement. En disant « Hey Google », les utilisateurs peuvent accéder à des commandes vocales sans les mains, en complément du support de Bixby. Cette fonctionnalité, déjà disponible sur les Galaxy Buds 3 et 3 Pro mais limitée à Android 16 (One UI 8), enrichit l’expérience pour les utilisateurs de smartphones Galaxy.

Côté autonomie, les écouteurs offrent 6 heures d’autonomie avec l’ANC activée (8,5 heures sans) et jusqu’à 24 heures supplémentaires avec le boîtier de charge, pour un total de 30 heures sans ANC.

Prix et disponibilité

Disponibles dès le 4 septembre, les Galaxy Buds 3 FE seront vendus au prix de 149,99 dollars , sans précommandes pour l’instant sur le site officiel de Samsung. Il n’y a pas encore le tarif pour l’Europe mais on peut se douter que ce sera au-delà de 150 euros.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Samsung Galaxy S25 Ultra Mobiles / Tablettes

Google dit payer « une énorme somme » à Samsung pour avoir Gemini sur les Galaxy

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Ecouteurs Samsung Galaxy Buds 3 FE

Galaxy Buds 3 FE : Samsung annonce ses écouteurs intégrant Gemini

18 Août. 2025 • 17:37
0 Matériel

Samsung enrichit sa gamme d’écouteurs sans fil avec les Galaxy Buds 3 FE, une version « Fan Edition » qui combine des...

Kirby Air Riders

Un Nintendo Direct annoncé pour demain sur Kirby Air Riders

18 Août. 2025 • 15:43
0 Jeux vidéo

Nintendo réserve une surprise avec une nouvelle présentation Nintendo Direct dédiée exclusivement à Kirby Air Riders,...

Google Logo

Google écope d’une amende de 30,7 millions d’euros en Australie pour pratiques anticoncurrentielles

18 Août. 2025 • 13:22
0 Internet

Google a accepté de payer une amende de 55 millions de dollars australiens (30,7 millions d’euros) en Australie, après que...

ChatGPT OpenAI Logos

ChatGPT Go, l’abonnement IA à 4 euros, prépare son arrivée dans le monde

18 Août. 2025 • 11:06
0 Internet

OpenAI s’apprête à lancer ChatGPT Go, un nouvel abonnement d’intelligence artificielle à prix réduit, selon une...

YouTube Icone Logo

YouTube utilise l’IA pour deviner l’âge des utilisateurs

18 Août. 2025 • 9:00
5 Internet

YouTube a commencé à utiliser l’intelligence artificielle pour deviner l’âge de ses utilisateurs aux États-Unis,...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone 17 : la coque d’Apple supportant une dragonne se montre en vidéo

iPhone 17 : la coque d’Apple supportant une dragonne se montre en vidéo

18 Aug. 2025 • 16:58

image de l'article L’iPhone 17e aurait un nouveau design et la Dynamic Island

L’iPhone 17e aurait un nouveau design et la Dynamic Island

18 Aug. 2025 • 15:24

image de l'article Apple Music Classical : une faille permettait de voler l’identifiant et mot de passe des utilisateurs

Apple Music Classical : une faille permettait de voler l’identifiant et mot de passe des utilisateurs

18 Aug. 2025 • 14:10

image de l'article D’autres dirigeants d’Apple sont sur le départ après Jeff Williams

D’autres dirigeants d’Apple sont sur le départ après Jeff Williams

18 Aug. 2025 • 12:21

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site