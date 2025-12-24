TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Meta : déjà des tensions dans l’équipe dédiée à la « super-intelligence »
Hors-Sujet

Meta : déjà des tensions dans l’équipe dédiée à la « super-intelligence »

24 Déc. 2025 • 10:30
0

Chez Meta, la course à la super-intelligence est lancée… mais des premiers signes de friction interne commencent à apparaître. Si l’on en croit plusieurs sources proches du dossier, Alexandr Wang, jeune prodige de l’IA recruté à prix d’or pour piloter la nouvelle division Superintelligence Labs, rencontrerait déjà des difficultés dans son rôle… et surtout dans sa relation avec Mark Zuckerberg.

Un pari stratégique sous haute pression

À l’approche de l’été, le fondateur de Meta a affiché une ambition claire : combler son retard en intelligence artificielle et à terme prendre l’avantage sur l’ensemble de ses concurrents. Pour y parvenir, le groupe a investi des dizaines de milliards de dollars, notamment dans la start-up Scale AI, spécialisée dans l’annotation de données. Son dirigeant, Alexandr Wang, âgé de seulement 28 ans, a été propulsé à la tête d’une équipe dédiée à la super-intelligence.

Alexandr Wang

Selon le Financial Times, plusieurs membres de l’équipe estimeraient que Wang manquent d’expérience pour diriger un projet d’une telle ampleur. « Scale AI n’a jamais conçu de modèles d’IA », rappellent certains en interne, ce qui semble souligner un possible décalage entre l’expertise passée du jeune CEO et les attentes de Meta.

Le poids du micromanagement

À cela s’ajouterait un autre facteur de tension : le style de management de Mark Zuckerberg. Alexandr Wang aurait confié à ses proches se sentir « étouffé » par un contrôle permanent, le patron de Meta sollicitant constamment ses équipes pour suivre leurs avancées. Zuckerberg a de plus la réputation d’être un « control-freak », ce qui ne doit pas arranger les choses.

Dans un contexte déjà marqué par le départ de plusieurs figures clés (dans le secteur de l’IA), Meta joue déjà très gros. Le prochain modèle interne, baptisé « Avocado », sera forcément scruté de près : il s’agira de convaincre là où Llama 4 a déçu, sous peine de fragiliser encore davantage la stratégie IA du groupe.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Shengjia Zhao Hors-Sujet

Meta nomme un ex-employé d’OpenAI au poste de directeur scientifique de sa division Meta Superintelligence Labs

Meta AI Logo Applications

Meta va supprimer tous les chatbots de WhatsApp… sauf bien sûr Meta AI

Joelle Pineau Hors-Sujet

Meta : la directrice de la Recherche en IA annonce son départ

Facebook Meta Logo Mark Zuckerberg Hors-Sujet

Meta dépasse les attentes au 1er trimestre et accélère dans l’IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Steam Logo

Steam est désormais 64 bits sur Windows, voici ce que ça change

24 Déc. 2025 • 12:16
1 Logiciels

Valve vient de déployer une nouvelle version de son client Steam pour Windows afin de basculer entièrement en 64 bits, signant...

permis voiture electrique

Permis de conduire électrique : un permis moins cher, mais réservé aux voitures électriques… bonne ou fausse bonne idée ?

24 Déc. 2025 • 12:08
0 Hors-Sujet

Réduire le coût du permis de conduire en échange d’une contrainte majeure : ne pouvoir prendre le volant que d’une voiture...

Bbox WiFi 7 Bouygues Telecom

Bouygues Telecom annonce augmenter le prix de son offre B&YOU Pure Fibre

24 Déc. 2025 • 8:40
2 Internet

L’offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom, au prix de 23,99 €/mois pour avoir Internet à 8 Gb/s, va voir son tarif augmenter...

007 First Light Jeu James Bond

007 First Light, le jeu James Bond, voit sa sortie reportée

23 Déc. 2025 • 20:17
0 Jeux vidéo

IO Interactive annonce aujourd’hui que 007 First Light, le futur jeu James Bond, voit sa date de sortie repoussée. En effet, le studio fait...

hacker piratage

La cyberattaque visant La Poste est revendiquée par des hackers prorusses, la France enquête

23 Déc. 2025 • 19:51
0 Internet

De nouveaux détails voient le jour concernant la cyberattaque visant La Poste, avec le groupe de hackers prorusses Noname057(016) qui revendique...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’émulateur Cemu passe à Metal sur macOS et promet un bond spectaculaire des performances

L’émulateur Cemu passe à Metal sur macOS et promet un bond spectaculaire des performances

24 Dec. 2025 • 10:30

image de l'article Vous pouvez avoir votre iPhone pliable maintenant grâce à l’impression 3D

Vous pouvez avoir votre iPhone pliable maintenant grâce à l’impression 3D

24 Dec. 2025 • 8:15

image de l'article Samsung prépare un smartphone pliable similaire à l’iPhone Fold

Samsung prépare un smartphone pliable similaire à l’iPhone Fold

23 Dec. 2025 • 22:33

image de l'article Victoire pour Apple : la vérification d’âge via l’App Store au Texas est bloquée par un juge

Victoire pour Apple : la vérification d’âge via l’App Store au Texas est bloquée par un juge

23 Dec. 2025 • 20:52

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site