KultureGeek Apps Mobiles et Tablettes Meta va supprimer tous les chatbots de WhatsApp… sauf bien sûr Meta AI
Apps Mobiles et Tablettes

Meta va supprimer tous les chatbots de WhatsApp… sauf bien sûr Meta AI

22 Oct. 2025 • 19:15
En voilà une pratique bien peu respectueuse de la concurrence : Meta prépare une profonde transformation de WhatsApp et l’élément saillant de ce changement est la décision de retirer progressivement tous les chatbots tiers de la plateforme d’ici 2026, ce afin de laisser la place au seul assistant Meta AI. Cette décision marque la fin d’une ère d’ouverture pour l’application de messagerie, qui deviendra désormais un terrain de jeu exclusif de l’IA développée en interne. « Nous voulons offrir une expérience cohérente, fiable et sécurisée à nos utilisateurs », a déclaré un porte-parole de Meta.

Meta souhaite ainsi centraliser l’accès à l’IA autour d’un seul modèle intégré dans l’écosystème Meta et couvrant les applications/services WhatsApp, Messenger, Instagram et bientôt les lunettes Ray-Ban Meta. L’entreprise affirme que que cette uniformisation permettra d’accélérer le déploiement de nouvelles fonctions comme la génération d’images, la recherche contextuelle ou encore les réponses intelligentes.

Meta AI Logo

Une décision qui inquiète les développeurs

Cette fermeture progressive de l’écosystème fait déjà grincer des dents du côté des développeurs indépendants, qui voyaient dans WhatsApp un espace prometteur pour leurs propres assistants virtuels. Plusieurs start-ups d’automatisation et de support client devront désormais migrer vers d’autres plateformes ou se tourner vers l’API professionnelle de Meta, nettement plus restrictive.

En réservant WhatsApp à Meta AI, la société confirme sa volonté de maîtriser totalement l’expérience utilisateur et de renforcer son positionnement dans la course mondiale à l’intelligence artificielle… au risque peut-être un jour de s’attirer les foudres des régulateurs. Un pari donc risqué, mais stratégique, vers un écosystème « Meta » entièrement verrouillé par la firme de Zuckerberg. Gageons que ce « jardin fermé » fera un peu moins de bruit que celui du voisin à la pomme…
