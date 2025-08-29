TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Chatbots IA : Meta renforce la sécurité des adolescents après une controverse
Internet

Chatbots IA : Meta renforce la sécurité des adolescents après une controverse

29 Août. 2025 • 20:00
0

Meta ajuste la manière dont ses chatbots IA interagissent avec les adolescents pour mieux protéger leur sécurité. Cette décision fait suite à une enquête pointant du doigt l’absence de garde-fous adaptés aux mineurs.

Meta AI Logo

De nouvelles restrictions pour les interactions avec les adolescents

Meta modifie l’entraînement de ses chatbots afin qu’ils évitent d’aborder avec les adolescents des sujets sensibles comme l’automutilation, le suicide, les troubles alimentaires ou les conversations romantiques inappropriées. Selon une porte-parole de Meta, interrogée par TechCrunch, ces changements constituent une étape temporaire. Des mises à jour plus robustes et durables pour la sécurité des mineurs arriveront ultérieurement.

Jusqu’à récemment, les chatbots pouvaient discuter de ces sujets avec les adolescents de manière jugée appropriée par Meta. L’entreprise reconnaît désormais cette approche comme une erreur. « À mesure que notre communauté grandit et que la technologie évolue, nous apprenons comment les jeunes interagissent avec ces outils et renforçons nos protections en conséquence », a déclaré la porte-parole. Elle précise que les chatbots redirigeront désormais les adolescents vers des ressources spécialisées et que l’accès à certains personnages IA sera limité pour ce public.

Meta restreint également l’accès des adolescents à certains personnages IA créés par les utilisateurs, notamment sur Instagram et Facebook. Des chatbots aux connotations sexualisées, comme « Belle-mère » ou « Fille russe», seront désormais inaccessibles aux mineurs. À la place, les adolescents pourront interagir avec des personnages IA axés sur l’éducation et la créativité. Cette mesure vise à réduire les risques de conversations inappropriées.

Une réponse à une controverse médiatique

Ces annonces interviennent deux semaines après un article de Reuters révélant un document interne de Meta. Ce dernier semblait autoriser les chatbots à tenir des conversations à caractère sexuel avec des mineurs. Une réponse jugée acceptable incluait par exemple « Ta silhouette juvénile est une œuvre d’art » ou « Chaque centimètre de toi est un chef-d’œuvre, un trésor que je chéris profondément ». D’autres exemples montraient des réponses à des demandes d’images violentes ou sexuelles impliquant des personnalités publiques.

Meta affirme que ce document contredisait ses politiques générales et l’a depuis modifié. Cependant, le rapport a suscité une vive polémique. Le sénateur américain Josh Hawley a lancé une enquête sur les politiques d’intelligence artificielle de Meta.

Par ailleurs, 44 procureurs généraux d’État ont adressé une lettre à plusieurs entreprises d’IA, dont Meta, pour souligner l’importance de la sécurité des enfants. « Nous sommes unanimement révoltés par cet apparent mépris pour le bien-être émotionnel des enfants », indique la lettre, dénonçant des comportements potentiellement contraires aux lois pénales.

Meta n’a pas révélé combien de ses utilisateurs passant par les chatbots IA sont mineurs ni si ces restrictions affecteront la taille de sa base d’utilisateurs IA.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Intelligence Artificielle Logiciels

Meta : les chatbots personnalisés pourraient relancer d’eux-même les utilisateurs

Andrew Bailey Logiciels

Le procureur du Missouri estime que les chatbots ne jugent pas Trump à sa juste valeur

Ray-Ban Meta Lunettes Connectees Logiciels

Ray-Ban Meta : une mise à jour majeure qui apporte les conversations avec Meta AI et la traduction en temps réel

Ray-Ban Meta Lunettes Connectees Matériel

Meta AI est disponible en France, avec le français sur les Ray-Ban Meta

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Logo

Publicités en ligne : l’Europe prépare une amende modeste pour Google

29 Août. 2025 • 20:59
0 Internet

Google s’apprête à recevoir une amende antitrust relativement légère de l’Union européenne dans les...

Xavier Niel et Logo Free

Free promet des surprises pour les prochains trimestres

29 Août. 2025 • 20:50
1 Mobiles / Tablettes

Free l’assure : il y aura des surprises qui vont voir le jour. Mais il va falloir patienter un petit moment, puisque le fournisseur...

bugonia

Bugonia : Yorgos Lanthimos (Pauvres Créatures) dévoile un film d’alien…comme aucun autre (trailer)

29 Août. 2025 • 19:28
0 Geekeries

Yorgos Lanthimos, le fantasque réalisateur à l’origine des fascinants The Lobster, Pauvres Créatures et du tout récent...

PlayStation Portal Prise en Main

Sony préparerait une PlayStation 6 portable, façon Nintendo Switch

29 Août. 2025 • 19:12
1 Jeux vidéo

Sony ne prépare pas seulement qu’une PlayStation 6 « standard », le fabricant aurait également une PS6 portable dans ses...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 29 aout

29 Août. 2025 • 17:56
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Les ventes de smartphones d’Apple et des autres baissent en Europe

Les ventes de smartphones d’Apple et des autres baissent en Europe

29 Aug. 2025 • 20:35

image de l'article The Studio : la satire d’Apple TV+ a piqué au vif le patron de Sony Pictures Motion Picture Group

The Studio : la satire d’Apple TV+ a piqué au vif le patron de Sony Pictures Motion Picture Group

29 Aug. 2025 • 19:51

image de l'article Apple se met à vendre des iPhone sur Douyin, la version chinoise de TikTok

Apple se met à vendre des iPhone sur Douyin, la version chinoise de TikTok

29 Aug. 2025 • 18:12

image de l'article Apple se fait critiquer pour ses pratiques avec l’App Store par l’American Antitrust Institute

Apple se fait critiquer pour ses pratiques avec l’App Store par l’American Antitrust Institute

29 Aug. 2025 • 16:20

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site