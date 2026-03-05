Phone (4a) et (4a) Pro : Nothing dévoile ses nouveaux smartphones milieu de gamme

Nothing renouvelle son milieu de gamme avec les Phone (4a) et Phone (4a) Pro, deux smartphones qui partagent une base commune mais divergent nettement sur les finitions, les performances et l’étanchéité. Les deux tournent avec la surcouche Nothing OS 4.1 basée sur Android 16, embarquent une batterie de 5 080 mAh avec charge filaire 50 W et bénéficient de 3 ans de mises à jour Android et 6 ans de mises à jour de sécurité.

Nothing Phone (4a) : une évolution dans la continuité

Le Phone (4a) conserve l’ADN visuel de son prédécesseur, tout en gagnant de nouvelles teintes avec du verre teinté sur les variantes rose et bleue, en plus du noir et blanc classiques. La résistance à la poussière et aux éclaboussures atteint l’IP64 et l’écran passe à une dalle AMOLED de 6,78 pouces en 2 720 x 1 224 pixels avec un taux de rafraichissement à 120 Hz, protégée par du Gorilla Glass 7i.

La puce est un Snapdragon 7s Gen 4, épaulé par du stockage UFS 3.1. La configuration de base débute avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec une option 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La Glyph Bar, composée de 63 Mini-LED répartis en sept zones, gère les notifications, la progression de charge et les Live Updates d’Android 16.

Côté photo, le Phone (4a) aligne un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégpaixels à 3,5x, un ultra-grand-angle Sony dont Nothing n’a pas communiqué les spécifications (mais qui serait de 8 mégapixels) et un capteur selfie de 32 mégapixels logé dans un poinçon.

Une montée en gamme pour le Nothing Phone (4a) Pro

Le Phone (4a) Pro constitue le vrai saut de génération. Il adopte un châssis métal monobloc de 7,95 mm d’épaisseur avec une certification IP68, là où le modèle standard se contente de l’IP64. Le dos se distingue par l’absence d’éléments transparents, hormis dans la partie de la caméra, et intègre une Glyph Matrix de 137 LED compatible avec les Glyph Toys, sans bouton dédié.

L’écran grimpe à 6,83 pouces en AMOLED avec un taux de rafraichissement de 144 Hz, avec une luminosité supérieure et le même Gorilla Glass 7i. Sous le capot, le Snapdragon 7 Gen 4 offre des gains revendiqués d’environ 30 % sur le processeur (CPU) et le partie graphique (GPU) par rapport à la génération précédente, avec un bond notable sur les capacités d’IA.

Le triple capteur arrière passe au niveau au-dessus : Sony LYT700c en principal, téléobjectif périscopique 50 mégapixels à 3,5x et ultra-grand-angle, tous les trois à 50 mégapixels. Le Phone (4a) Pro prend en charge la vidéo 4K Ultra XDR et Dolby Vision, avec un zoom hybride jusqu’à 140x. L’appareil photo frontal reste à 32 mégapixels.

Prix et date de sortie

Les Nothing Phone (4a) et Phone (4a) Pro ont les précommandes qui débutent aujourd’hui, avec la commercialisation qui se fera le 13 mars. Il est possible de précommander chez Amazon et voici les prix :

Nothing Phone (4a)

8 Go de RAM et 128 Go de stockage : 369 €

8 Go de RAM et 256 Go de stockage : 409 €

12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 449 €

Nothing Phone (4a) Pro