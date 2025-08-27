Nothing épinglé pour publicité trompeuse avec les photos de son Phone 3

TENDANCES
27 Août. 2025 • 19:07
0

Nothing a été pris la main dans le sac après avoir présenté des images de professionnels comme des photos prises avec son smartphone Phone 3. Cinq clichés, prétendument capturés par le téléphone, se sont révélés être des photos sous licence prises avec d’autres appareils.

Nothing Phone 3 Fausses Photos

Des images trompeuses sur les modèles de démonstration

Les cinq photos, montrant une cage d’escalier en spirale, un phare de voiture, un verre, une fenêtre et une femme regardant l’objectif, étaient affichées sur les modèles de démonstration en magasin du Nothing Phone 3. Accompagnées du message « Jugez par vous-même. Voici ce que notre communauté a capturé avec le Phone 3 », ces images laissaient croire qu’elles provenaient du smartphone. En réalité, elles étaient disponibles à la licence sur la plateforme de photos Stills.

Un photographe, resté anonyme, a confirmé à The Verge que son image, utilisée par Nothing, n’avait pas été prise avec le Phone 3. Les données EXIF de ce cliché révèlent qu’il date de 2023, bien avant la sortie du Phone 3 en 2025. De même, Roman Fox, auteur de la photo du phare de voiture, a indiqué à Android Authority que son image, prise avec un appareil Fujifilm XH2s en 2023, avait été achetée par Nothing via Stills.

Une « erreur regrettable » selon Nothing

Face à la situation, Akis Evangelidis, cofondateur de Nothing, s’est exprimé sur X (ex-Twitter), qualifiant l’incident d’« erreur regrettable » sans « intention malveillante ». Il explique que les images servaient d’éléments provisoires dans une version initiale des modèles de démonstration, soumise quatre mois avant le lancement pour des tests en vue de la production de masse. « Une fois en production, ces images provisoires sont remplacées par des échantillons réels et des rendus finaux. Dans ce cas, certains modèles n’ont pas été mis à jour », a-t-il précisé. Nothing affirme travailler activement à corriger cette situation.

Cette pratique rappelle des erreurs similaires commises par Nokia, Samsung et Huawei pour ne citer qu’eux, qui ont déjà été épinglés pour avoir présenté des photos trompeuses comme des échantillons de leurs appareils. Contrairement à ses campagnes précédentes, où Nothing utilisait des clichés authentiques pris avec ses anciens téléphones, l’entreprise semble avoir manqué de vigilance cette fois-ci. L’achat de licences pour des photos non destinées à un usage public ajoute à la confusion, soulevant des questions sur la gestion des campagnes promotionnelles.

